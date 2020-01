Questi alberi sono virtualmente immortali. Adesso gli scienziati sanno in che modo

Si chiama Ginkgo biloba, ed è un albero antichissimo (oltre ad essere l'unico esemplare della sua specie) le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa. Per questo è considerato un fossile vivente. Per decine di milioni di anni e attraverso molteplici estinzioni di massa, questa pianta è sopravvissuta.

La specie è praticamente immortale. A quanto pare, i singoli alberi possono vivere per oltre 1.000 anni (alcuni resoconti suggeriscono addirittura 3.000), e adesso, lo studio più dettagliato fino ad oggi suggerisce che la loro durata di vita è teoricamente illimitata. Anche se questi alberi crescono con gli anelli più sottili col passare degli anni, i ricercatori hanno trovato poca differenza nella loro capacità di fotosintesi, germinare i semi, far crescere le foglie o resistere alle malattie rispetto agli alberi più giovani.

Infatti, esaminando campioni di tessuto di nove alberi di ginkgo di età fino a oltre 600 anni, il team non è stato in grado di trovare alcuna prova di invecchiamento o deterioramento. "Negli umani avanti con l'età, il sistema immunitario inizia a non essere più così buono", riferisce al New York Times il biologo Richard Dixon dell'University of North Texas. "Il sistema immunitario in questi alberi, anche se hanno 1.000 anni, sembra quello di un ventenne".

A differenza degli studi precedenti, che si sono concentrati principalmente sulle foglie dell'albero, la nuova ricerca studia il "cambio cribro-vascolare" un sottile strato di tessuto nel tronco che produce nuova corteccia e legno. Questa regione contiene cellule di meristemi, che sono simili alle cellule staminali degli animali. In alberi di tutte le età, i ricercatori non hanno notato differenze significative nell'attività dei geni o nella resistenza alle malattie. L'unico cambiamento sostanziale è stato osservato nella larghezza degli anelli degli alberi.

Inoltre, le analisi dei ricercatori non ha mostrato alcun declino dagli alberi di ginkgo di età compresa tra 10 e 600 anni. La pianta, infatti, ha capacità di crescita continua per centinaia di anni o addirittura millenni. Ciò non significa, ovviamente, che questi alberi siano immortali, ma probabilmente la loro causa di morte più comune non è la vecchiaia. Gli alberi di ginkgo muoiono per altri fattori: vento, malattie, abbattimento da parte dell'uomo e tanto altro.

Ciò che accade all'albero di ginkgo dopo 600 anni di vita, tuttavia, è ancora in discussione. C'è ancora una possibilità che questa antica specie di albero inizi a mostrare segni di invecchiamento molecolare. Servono, comunque, ulteriori studi per definirlo.