L'albero di Natale più piccolo del mondo: 20.000 volte più piccolo di un capello

Una studentessa dell'Università tecnica di Delft, nei Paesi Bassi, ha deciso di portare un po' di "spirito natalizio scientifico" in questo sfortunato 2020. In che modo? Assemblando l'albero di Natale più piccolo del mondo. Vediamo come ha fatto.

La studentessa, Maura Willems, ha utilizzato un microscopio a effetto tunnel per rimuovere dei singoli atomi da un reticolo cristallino. Il risultato finale è una struttura a forma di albero alta appena quattro nanometri, appena più spessa di un singolo filamento di DNA. Per intenderci, microscopi del genere vengono utilizzati per la ricerca in cui gli scienziati devono trovare, studiare o manipolare i singoli atomi.

L'albero di Natale è 20.000 volte più piccolo di un capello umano. Nonostante non sia stato parte di una grande scoperta scientifica, strumenti del genere vengono utilizzati dagli esperti per studiare l'attività degli elettroni e la superconduttività nel grafene, oltre a fornire agli scienziati una migliore comprensione dell'universo poiché opera su scale più piccole.

Non è la prima volta che gli scienziati danno sfogo alla loro creatività. Ad esempio, non molto tempo fa dei fisici dell'Università del Queensland - iniziando un esperimento come tentativo di comprendere meglio i fluidi - sono finiti a creare dei quadri, inclusa la famosissima Mona Lisa, in scala quantistica su un'area larga circa 100 micron.