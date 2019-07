Trovato un albero zombi mantenuto in vita da un 'superorganismo'

Grazie a un'osservazione casuale durante un'escursione nei boschi, alcuni studiosi hanno scoperto che gli alberi possono mantenersi in vita condividendo acqua e altre risorse formando una specie di "superorganismo" che lavora per mantenere in vita tutti gli individui.

Gli ecologisti Sebastian Leuzinger e Martin Bader hanno individuato il ceppo di pino kauri apparentemente morto (Agathis australis) in una delle foreste della Nuova Zelanda, nell'Isola del Nord, tuttavia aveva qualcosa che gli alberi morti non hanno: linfa che la attraversa. Una specie di zombi, un po' come il fungo che rende zombi le formiche.



Misurando il flusso d'acqua nel moncone e poi negli alberi circostanti, i ricercatori hanno scoperto che si combinavano, suggerendo cioè che i vicini del pino kauri lo stessero mantenendo vivo. Ma perché?



"Per il moncone, i vantaggi sono evidenti: sarebbe morto senza gli innesti, perché non ha alcun tessuto verde per sé", afferma Leuzinger. "Ma perché gli altri alberi dovrebbero mantenere vivo il loro 'nonno' quando lui non sembra fornire nulla per i suoi compagni?"



Leuzinger e i suoi colleghi pensano che le radici del ceppo di albero siano state innestate insieme a radici di altri alberi. Questi innesti consentono agli alberi di formare una specie di "superorganismo" per migliorare la loro stabilità collettiva.



Ma è raro trovare che questo accada in ceppi morenti.



Non è ancora chiaro che benefici traggano gli alberi circostanti da un accordo del genere. I ricercatori affermano che una spiegazione possibile è che le connessioni potrebbero essersi formate quando il moncone era ancora un albero sano e, semplicemente, non si sarebbe poi lasciato andare.



In un periodo di clima in rapido mutamento, ricerche come questa potrebbero essere cruciali per capire come boschi e foreste si adatteranno negli anni a venire.



"Ciò ha conseguenze di vasta portata per la nostra percezione degli alberi; forse non abbiamo davvero a che fare con gli alberi come individui, ma con la foresta come superorganismo", afferma Leuzinger.