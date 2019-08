Alcatel 3C 2019 ufficiale in Italia: display da ben 6,7 pollici a soli 119€

TCL ha annunciato l'arrivo in Italia dello smartphone low cost Alcatel 3C 2019, dispositivo che si prefigge l'obiettivo di portare l'esperienza multimediale offerta da un ampio schermo a un prezzo che si avvicina ai 100 euro.

Le caratteristiche tecniche dello smartphone comprendono uno schermo da 6,7 pollici con risoluzione HD+, un processore quad-core MediaTek MT8321 operante alla frequenza massima di 1,3 GHz, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna espandibile, una fotocamera posteriore da 8MP, una fotocamera anteriore da 5MP e una batteria da 3000 mAh. La connettività arriva solamente al 3G, ma non manca il supporto a Wi-Fi e Bluetooth 4.2. Presenti anche un tasto dedicato all'assistente virtuale Google Assistant e il riconoscimento facciale. Alcatel 3C 2019 viene venduto a un prezzo di partenza di 119,90 euro. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi rimandiamo al sito ufficiale di Alcatel Mobile.

Come riportato anche da Cellulare Magazine, Peter Lee, General Manager of Global Sales and Marketing di TCL Communication ha dichiarato: "Oggigiorno, molte persone ricercano nella tecnologia democratica soluzioni affidabili e innovative. [...] I nostri smartphone Alcatel rendono gli ultimi trend tecnologici alla portata di tutti i nostri utenti e le esperienze d’uso sempre più soddisfacenti. Alcatel 3C unisce le caratteristiche più richieste dal mercato e l’esigenza di avere uno smartphone premium a un prezzo ragionevole".