Alcatel 3L e Alcatel 1S: la nuova generazione è disponibile in Italia

Si rinnova l'appuntamento anche con TCL, che ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia degli smartphone Alcatel 3L e 1S, anticipati già nel corso del CES 2021 e che andranno a rinnovare la fascia entry level dell'azienda.

Fra le novità introdotte da Alcatel nella fascia sotto i 200 Euro, la nota di maggior interesse è senza dubbio il comparto fotografico rinnovato e migliorato: "Presentato al CES 2021, il nuovissimo Alcatel 3L offre una tripla fotocamera AI da 48MP e un Vast Display da 6,52 pollici che rende ogni immagine realistica e ultra-dettagliata. Alcatel 1S invece vanta una tripla fotocamera da 13MP e il medesimo display del fratello maggiore, per una fruizione dei contenuti tutta da scoprire e accessibile per ogni portafoglio."

Il display inoltre sembra promettere un'esperienza senza compromessi, grazie proprio alla tecnologia del pannello "Vast Display 20:9 HD+ da 6,52 pollici, che vanta un impressionante rapporto schermo-corpo del 88,5% su entrambi i dispositivi. I nuovi smartphone Alcatel si prendono inoltre cura dello sguardo offrendo quattro diverse modalità di visualizzazione, tra cui Eye Comfort Mode, Reading Mode, Dark Mode e Sunlight Mode. Il design posteriore in vetro curvo 2.5D completa il tutto, per una sensazione di comfort premium al tatto".

Le prestazioni sono garantite dall'ottimo processore MediaTek Helio P22. Sull'Alcatel 3L sarà accompagnato da ben 4GB di RAM mentre sulla proposta più economica Alcatel 1S la memoria disponibile per il sistema sarà di 3GB.

I nuovi smartphone entry level di Alcatel arrivano in Italia in diverse colorazioni. In particolare Alcatel 3L sarà disponibile in due versioni, Jewelry Black e Jewelry Blue, al prezzo consigliato di 154.90 Euro. Nel caso di Alcatel 1S invece la sceltà cadrà fra la colorazione Elegant Black e l'alternativa Twilight Blue. Il prezzo in questo caso è di 124.90 Euro.

Per ulteriori informazioni e la scheda tecnica completa, suggeriamo di consultare il sito ufficiale di Alcatel.