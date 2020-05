Alcatel 3X e Alcatel 1SE ufficiali in Italia: prezzi sotto i 200 euro

TCL Communication ha annunciato l'arrivo in Italia dei nuovi smartphone Alcatel 3X e Alcatel 1SE. Riportiamo di seguito il comunicato stampa integrale inviatoci dall'azienda.

Comunicato stampa: Milano, 19 Maggio 2020 – TCL Communication annuncia la disponibilità in tutto il mondo dei suoi ultimi smartphone a marchio Alcatel - Alcatel 3X e Alcatel 1SE. Dotati di telecamere multiple, display immersivi con un elevato rapporto schermo/corpo e potenti batterie, i nuovi arrivati sono pensati per accompagnare gli utenti nelle attività di tutti i giorni.

"I nuovi Alcatel 3X e Alcatel 1SE sono prova ancora una volta del progetto di TCL di rendere le ultime novità tecnologiche accessibili a tutti i consumatori", ha dichiarato Aaron Zhang, General Manager of Global Sales and Marketing Center di TCL Communication. "Per gli utenti più esperti, che amano le esperienze accattivanti e vogliono rimanere sempre al passo con i tempi, Alcatel 3X è uno smartphone imperdibile. E per chi cerca un dispositivo competitivo nel prezzo senza però scendere a compromessi, Alcatel 1SE è quello perfetto".

Alcatel 3X

Gli smartphone Alcatel Serie 3 sono l'incarnazione delle ultime tendenze tecnologiche per chi cerca ottimi risultati in tutti i campi. Equipaggiato con quattro potenti fotocamere posteriori e progettato per emulare la fotografia professionale, il nuovo Alcatel 3X è pronto a supportare gli utenti in ogni occasione. La fotocamera principale dotata di Intelligenza Artificiale ha una straordinaria risoluzione da 16MP, in grado di offrire foto eccellenti e vivide. Inoltre, grazie ai pixel di grandi dimensioni 1,12 μm, Alcatel 3X consente di scattare foto dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Accompagnano la fotocamera principale un obiettivo macro da 2MP per primi piani nitidi e dettagliati, una fotocamera con sensore di profondità da 2MP per effetti bokeh artistici e un obiettivo super grandangolare da 5MP per catturare i migliori paesaggi. Inoltre, la fotocamera frontale da 8MP regala foto dai colori vivaci e ad alta risoluzione, rendendo le lunghe sessioni di selfie molto più semplici.

La performance fotografica di Alcatel 3X viene ulteriormente migliorata dalla tecnologia IA, che rileva subito la scena per regolare automaticamente le impostazioni della fotocamera e aumentare la qualità dell'immagine. Questo nuovo smartphone è in grado di identificare in modo intelligente 22 scene, che vanno dal cibo ai fuochi d'artificio alla neve, all'alba e al tramonto, perfezionando ogni scatto.

Dotato di display HD+ Vast 20:9 da 6,52 pollici e notch a V, Alcatel 3X vanta un impressionante rapporto schermo/corpo dell'89,04%. Il design è stato perfezionato con un display curved 2.5D a doppio vetro per un look piacevole e pulito e una migliore maneggevolezza.

La potente batteria da 5000mAh di Alcatel 3X permette agli utenti di immergersi nei propri contenuti multimediali preferiti senza preoccuparsi della carica e grazie al OTG Reverse Charging è possibile ricaricare altri dispositivi e aiutare qualche amico a corto di batteria. Alimentato da un processore Octa-Core ad alta efficienza energetica e dotato di 64GB ROM e 4GB RAM, Alcatel 3X offre maggiore fluidità durante lo streaming di contenuti HD, il gioco e l'esecuzione di tante altre attività.

Con la sua eccezionale configurazione a quattro fotocamere, il display accattivante e le prestazioni fluide e veloci, Alcatel 3X è un piacere assoluto. Al prezzo di listino di € 169, Alcatel 3X sarà disponibile in Italia, nei colori Jewelry Black e Jewelry Green, a partire da giugno 2020.

Alcatel 1SE

La Serie Alcatel 1 mira a offrire le migliori esperienze d’uso senza compromessi in termini di stile. Alcatel 1SE è un telefono essenziale e completo, dotato di tre fotocamere sul retro: una principale da 13MP con IA, un obiettivo super grandangolare da 5MP e una fotocamera da 2MP con sensore di profondità. L’Intelligenza Artificiale della fotocamera principale consente il riconoscimento automatico di 12 scene distinte, migliorando senza sforzo i dettagli e l'illuminazione. Le altre due fotocamere offrono performance ugualmente straordinarie: l'obiettivo super grandangolare da 5MP permette di catturare ampi panorami e la fotocamera con sensore di profondità da 2MP offre un effetto bokeh professionale.

Alcatel 1SE è dotato di un display HD+ Vast 19:9 da 6,22 pollici, per godere di un'esperienza visiva coinvolgente ed immersiva, anche grazie al rapporto schermo/corpo dell'87,18%3. In termini di design, lo smartphone è dotato di vetro 2.5D nella parte anteriore e di una sorprendente texture con riflesso radiale sul retro.

Alcatel 1SE è supportato da una batteria da 4000 mAh, che si traduce in 33 ore di riproduzione musicale non-stop o 8 ore di video streaming. Inoltre, con un processore Octa-Core, Alcatel 1SE è progettato per supportare gli utenti nelle attività di tutti i giorni, senza alcuno sforzo.

Il nuovo smartphone è infine dotato di un pulsante dedicato Google Assistant per chiedere supporto e svolgere le attività quotidiane in tutta facilità. Il lancio dell'assistente virtuale è ancora più intuitivo grazie alla semplice pressione di un tasto o tramite comando vocale.

Alcatel 1SE è già disponibile nella versione 32GB ROM + 3GB RAM al prezzo di € 109,90 e nella versione 64GB ROM + 4GB RAM al prezzo di € 129,90.

