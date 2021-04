I primi uomini stavano avendo delle allucinazioni quando dipinsero queste pitture rupestri

Un nuovo studio pubblicato nella rivista "The Journal of Archeology, Consciousness and Culture" proverebbe come alcune pitture rupestri, in particolare quelle trovate nelle più oscure profondità delle caverne, sarebbero state create dagli antichi uomini quando stavano vivendo delle esperienze allucinatorie.

Nel XIX secolo, principalmente tra la Spagna e la Francia, un gruppo di studiosi riuscì a trovare una serie di grotte molto ristrette, abitate dai primi uomini tra i 40 mila e i 14 mila anni fa - nella cosiddetta fase del Paleolitico superiore.

Sin dal 1800, gli esperti cominciarono a chiedersi come mai, fra tutti i luoghi dove poter esprimere la propria arte, i nostri antenati scelsero delle aree così difficili da raggiungere e particolari.

Oggi questa domanda sembrerebbe aver ricevuto una risposta, grazie ad uno studio condotto da alcuni ricercatori dell'Università di Tel Aviv (Israele).

Gli studiosi sono partiti dal cercare un elemento comune che potesse essere presente in tutte le caverne, trovandolo nella bassa quantità di ossigeno.

Partendo da questo presupposto, hanno cominciato a creare dei modelli di queste cave, per capirne la morfologia, e hanno notato che i luoghi dei ritrovamenti delle pitture erano, rispetto ai corridoi per raggiungerli, leggermente più ampli e privi di luce.

Per poter dipingere sulle pareti, è probabile, quindi, che i nostri antenati usassero il fuoco per compensare la mancanza totale di luminosità. Tuttavia, come sappiamo, questo elemento fa esaurire molto più velocemente l'ossigeno presente in un'area. Se questo era già, di per sé, a livelli molto bassi, risultava inevitabile che si innescasse la ipossia.

Questa condizione dell'organismo causa generalmente emicranie, mancanza di respiro e agitazione. Tuttavia, non è raro che, nel caso in cui si dovesse attivare, vi sia anche un aumento della dopamina nel cervello, che, a sua volta, può portare ad avere delle allucinazioni.

L'aspetto scioccante di questo studio è che gli uomini delle caverne erano consci di questa reazione del corpo e la stimolavano volontariamente per creare le loro pitture.

Il desiderio dei nostri antenati di vivere queste esperienze allucinatorie era strettamente legato alla visione che avevano della caverna. Questa era come "un portale per l'aldilà", spiega l'autore dello studio, Yafit Kedar. Era, quindi, attraverso le allucinazioni e l'arte che potevano mantenere un rapporto stretto con le presunte entità che abitavano dentro le grotte oscure.

Ad ogni modo, è giusto ricordare che non è la prima volta che si parla della volontà degli uomini di vivere esperienze "sovraumane", innescando naturali reazioni dell'organismo o usando direttamente sostanze allucinogene. Basti pensare ai Maya o ai Vichinghi.