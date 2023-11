Ecco alcune delle armi più strane mai utilizzate nelle guerre del passato

L'ingegno umano ha spesso trovato espressione nei campi di battaglia, dando vita a tattiche di guerra tanto efficaci quanto bizzarre. Tra le pagine polverose dei libri di storia, emergono episodi che sembrano usciti da un racconto fantastico, ma che sono stati reali e hanno segnato il corso di molte battaglie.

Immaginatevi, ad esempio, sotto l'impero di Settimio Severo, intorno al 198-199 d.C., quando i soldati romani, durante l'assedio della città deserta di Hatra, furono bersagliati per venti giorni da bombe piene di scorpioni. Queste armi improvvisate, piene di artropodi velenosi, esplodevano all'impatto, liberando i loro occupanti che si abbattevano sui soldati, mirando a parti esposte del corpo come il viso e gli occhi.

Un altro esempio di astuzia bellica è rappresentato dall'uso di arieti e asini infetti durante la Peste Ittita nel XIV secolo a.C. Questi animali, portatori di tularemia, una malattia batterica altamente contagiosa, venivano inviati lungo le rotte commerciali dei nemici, diffondendo la malattia. La strategia di guerra biologica, sebbene primitiva, si rivelò devastante (ai tempi le "armi chimiche" non erano bandite come ora).

Un'altra arma insolita era rappresentata dagli elefanti da guerra, utilizzati per la loro forza e dimensione imponente. Tuttavia, questi giganti avevano anche i loro punti deboli, come scoperto dai Romani durante le battaglie contro Pirro, re dell'Epiro, nel 280 a.C. I Romani scoprirono che il grido acuto dei maiali spaventava gli elefanti, causando il panico tra le loro file. Questa scoperta portò all'uso di maiali come arma contro gli elefanti, una tattica tanto insolita quanto efficace (e pensare che potevano usare i topi!).

Infine, non possiamo dimenticare il "Fuoco Greco", un'arma incendiaria usata dall'Impero Bizantino durante le guerre navali. Questa sostanza, di cui la composizione esatta rimane un mistero, era in grado di incendiarsi anche sull'acqua, rendendo le navi nemiche vulnerabili a un attacco devastante.

Insomma, armi davvero particolari ma con effetti disastrosi, che ci fanno capire quanto sia bravo l'essere umano quando si parla di distruzione.