Alcune caratteristiche della personalità possono contribuire al deterioramento cognitivo

Avere tratti di personalità specifici, più palesi di altri, potrebbe essere collegato al nostro rischio di sviluppare problemi cognitivi più avanti nella vita, suggerisce una nuova ricerca. Dallo studio potrebbero emergere modi migliori per trattare problemi come la demenza senile.

Un totale di 1.954 volontari, senza una diagnosi formale di demenza, hanno preso parte allo studio, compilando questionari sulla personalità che sono stati confrontati con le loro cartelle cliniche e con eventuali problemi cognitivi dovuti all'avanzare dell'età. Curiosamente, le persone organizzate e autodisciplinate sembravano meno propense a sviluppare un lieve deterioramento cognitivo, mentre le persone nevrotiche e con cattive abitudini, come dormire meno di 6 ore, erano più inclini ad esso.

Poiché si trattava di uno studio correlazionale, non è chiaro se ci siano aspetti fondamentali della biologia alla base del collegamento, ma i ricercatori hanno i loro sospetti.

"I tratti della personalità riflettono modelli di pensiero e di comportamento relativamente duraturi, che possono influenzare cumulativamente l'impegno in comportamenti sani e malsani e modelli di pensiero per tutta la durata della vita", afferma la psicologa Tomiko Yoneda, dell'Università di Victoria in Canada.

"L'accumulo di esperienze per tutta la vita può quindi contribuire alla suscettibilità di particolari malattie o disturbi, come un lieve deterioramento cognitivo, o contribuire alle differenze individuali nella capacità di resistere ai cambiamenti neurologici legati all'età".

I tratti della personalità sono solitamente divisi nei cosiddetti "Big Five”, che sono gradevolezza, apertura all'esperienza, coscienziosità, nevroticismo ed estroversione. Questo particolare studio ha esaminato gli ultimi tre.

La coscienziosità copre tratti tra cui essere responsabile, essere ben organizzato, lavorare sodo ed essere orientato agli obiettivi. Coloro che hanno ottenuto un punteggio elevato per la coscienziosità, su una scala da 0 a 48, avevano meno probabilità di sviluppare menomazioni.

Coloro che non ottengono punteggi elevati per il nevroticismo tendono ad essere emotivamente più stabili e hanno meno probabilità di sperimentare depressione, ansia e insicurezza. Un basso punteggio di nevroticismo corrispondeva a un minor rischio di deterioramento cognitivo in età avanzata.

Non è stato trovato alcun legame tra estroversione e rischio di menomazione, sebbene gli estroversi tendessero a mantenere il normale funzionamento cognitivo più a lungo nella loro vita quando erano presenti anche alta coscienziosità o basso nevroticismo. L'estroversione coinvolge tratti come assertività, entusiasmo per l'interazione sociale.

"Le analisi hanno rivelato che tutti e tre i tratti della personalità sono associati in una certa misura a una salute cognitiva non compromessa, in particolare per le partecipanti di sesso femminile, ma che i tratti della personalità non sono associati alla longevità totale", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato.

La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology.

