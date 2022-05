Alcune feature della fotocamera Galaxy S22 arriveranno su smartphone Samsung più vecchi

Il comparto fotocamera della serie Galaxy S22 dopo il lancio si è potenziato grazie all’aggiornamento per l’app Expert RAW, uno dei vari punti di forza a disposizione degli utenti. Per bilanciare il tutto e soddisfare anche i possessori di modelli più datati, Samsung ha avviato il rilascio di migliorie lato fotocamera per smartphone Galaxy vecchi.

Come segnalato dai colleghi di Phone Arena, il colosso sudcoreano ha deciso di portare alcune feature chiave della gamma Galaxy S22 anche su Galaxy S10, S20, S21, Note 10, Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G e Z Flip. Purtroppo sono esclusi i più accessibili modelli Galaxy A e Galaxy M; ciononostante, resta un progetto decisamente apprezzabile.

Quali sono le funzionalità in arrivo? Troviamo, ad esempio, il software “Nightography” di Samsung pensato per migliorare le fotografie notturne in modalità Ritratto effettuate con il teleobiettivo; o ancora, finalmente sta per arrivare la funzione di inquadratura automatica che consente di fare una panoramica mantenendo sempre alcuni soggetti nell’inquadratura anche ingrandendo o rimpicciolendo l’immagine.

Altra novità riguarda l’utilizzo di sfondi personalizzati e controlli speciali del microfono e della videocamera nelle videochiamate. Infine, anche l’app Samsung Camera otterrà migliorie importanti lato ottimizzazione della qualità dell’immagine, mentre Expert RAW arriverà sul Samsung Galaxy Z Fold 3.

Al momento della scrittura della notizia l’azienda non ha fornito al pubblico un programma esatto del lancio di queste feature, ma possiamo aspettarci una distribuzione prima in Corea del Sud e poi nel resto del mondo tra maggio e giugno 2022.

Tra l’altro, oggi Samsung ha annunciato le prime memorie UFS 4.0.