Alcune forme di vita su Marte potrebbero sopravvivere grazie al sale

Sappiamo già da tempo che la superficie marziana è perlopiù secca e arida, ciononostante, durante la notte, le temperature del Pianeta Rosso fanno aumentare drasticamente l'umidità, si pensa, fino all'80% o 100%.

Marte ha anche diversi depositi di sali di solfato di calcio, solfato di ferro e solfato di magnesio. Questi sali potrebbero creare una sorta di "salamoia", un liquido salato, che potrebbe permettere ad alcune forme di vita di sopravvivere grazie a questa umidità.

Così Mark Schneegurt, un professore di biologia alla Wichita State University in Kansas, grazie a un esperimento ha osservato che dei batteri potrebbero effettivamente sopravvivere in queste condizioni.

La maggior parte delle forme di vita, almeno sulla Terra, hanno grosse difficoltà a vivere in condizione di salinità estremamente elevate. Tuttavia, esistono degli esseri viventi che stanno benissimo in queste soluzioni salatissime, e sono le specie alofile (chiamate in greco halophile che vuol dire "amanti del sale").

L'acqua del mare contiene il 3.5% di sale e questi organismi, raccolti da Schneegurt e il suo team dalle grandi pianure saline dell'Oklahoma, sono stati poi cresciuti in una miscela di acqua contenente il 50% di sale.

I ricercatori hanno poi estratto questi batteri e li hanno fatti "essiccare", una volta fatto ciò, li hanno poi inseriti in un barattolo pieno di sale (gli esseri si trovavano in uno stato di "stasi", simile a quella del tardigrado) dove è stato poi creato un ambiente molto umido.

Grazie all'umidità presente nel barattolo i batteri si sono poi risvegliati e, nonostante alcuni siano morti, più della metà ha continuato a prosperare all'interno dell'ambiente artificiale. Questa scoperta afferma che su Marte organismi del genere, con molta probabilità, potrebbero esistere.

Più i ricercatori trovano forme di vite capaci di sopravvivere in questi ambienti estremi sulla Terra, più aumentano le probabilità che questi esseri possano esistere anche all'infuori della Terra: su Marte, Titano o persino su Europa.