Alcune galassie potrebbero nascondere un doppio buco nero supermassiccio

Come sappiamo, è ormai quasi certo che al centro esatto di ogni galassia ci sia un buco nero supermassiccio. Ma a volte i getti di energia emessi da questi mostri cosmici potrebbero essere abbastanza insoliti da far sospettare la presenza di un sistema con due buchi neri.

In questo caso specifico stiamo parlando dei blazar, un'interessante categoria di oggetti astronomici che fanno parte dei cosiddetti "centri galattici attivi" (AGN). Curiosamente, i raggi di energia e il materiale eiettato da essi possono assumere delle strane forme, sfidando le convinzioni della comunità scientifica.

Gli astronomi sono ancora all'oscuro del funzionamento di questi fenomeni estremi; che sia il buco nero al loro interno ad influenzare la forma dei getti energetici? Secondo un nuovo studio, la risposta è più interessante.

"Qui presentiamo delle prove e discutiamo della possibilità che si tratti della precessione all'origine dei getti - forse causata da un buco nero supermassiccio binario [...] - ad essere la causa della variabilità osservata," ha affermato la ricercatrice Silke Britzen, del Max Planck Institute in Germania.

Tramite un sistema molto complesso sarebbe effettivamente possibile per due buchi neri trovarsi in una danza orbitale al centro di una galassia. In parole semplici, un buco nero potrebbe emettere i getti di energia, mentre la gravità dell'altro influisce sulla loro forma e comportamento.

Se così fosse, sarebbe un ottimo punto di partenza per sondare lo spazio in cerca di ulteriori sistemi di questo tipo. Ma come ricorda Britzen, "ancora non possediamo la risoluzione necessaria per cercare buchi neri supermassicci binari direttamente." Ciononostante, il team ha investigato l'AGN OJ 287 tramite osservazioni radio, ottenendo degli ottimi risultati a sostegno dell'ipotesi.

Insomma, una ricerca entusiasmante per lo studio futuro dei nuclei galattici e dei buchi neri al loro interno.