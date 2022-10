Perché alcune lucertole sono immuni al ragno vedova nera? La risposta è nel sangue

Un team di ricercatori dell’Università del Nevada ha fatto un passo in avanti per scoprire perché alcune specie di lucertola sembrano essere completamente immuni al veleno dei ragni vedova nera.

Nonostante la vedova nera sia uno dei ragni più velenosi nel Nord America, raramente sono ostili nei confronti degli umani (una ricerca recente ne parla) e la quantità di veleno che riescono ad iniettare con un morso è limitata, abbassandone la fatalità.

Per specie più piccole, invece, il veleno risulta quasi sempre mortale. Ma come fanno alcune lucertole ad essere quasi del tutto immuni? Gli scienziati hanno deciso di investigare questa domanda, sapendo da precedenti testimonianze che alcune specie, oltre ad esserne immuni, sono addirittura ghiotte di vedove nere.

Lo studio è cominciato raccogliendo tre diversi tipi di lucertole, una delle quali sembrerebbe essere più suscettibile al veleno delle altre due.

Iniettando del veleno in tutte e tre e facendole correre su un percorso hanno notato come, ovviamente, la più suscettibile non sia riuscita a completarlo e sia morta poco dopo. Ma è in seguito alla dissezione delle tre creature che i risultati più interessanti sono emersi.

Tra le due lucertole immuni al veleno, solo una non ha riportato danni ai tessuti e ai muscoli e si tratta della lucertola alligatore (Elgaria multicarinata).

Il meccanismo che permette è questo rettile di non subire alcun danno visibile dal morso della vedova nera non è ancora del tutto chiaro, ma i ricercatori ipotizzano si possa trattare di un qualche agente presente nel loro sangue che si lega al veleno, neutralizzandolo. Tuttavia, non potremmo saperlo con certezza finché il DNA della lucertola non verrà sequenziato.