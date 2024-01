Alcune malattie erano diffuse nelle Americhe prima dell'arrivo dei Conquistadores

La scoperta dell'America è stato uno dei momenti più importanti della storia. In quel momento, le vicende di vari popoli cambiarono per sempre e diverse comunità europee, americane e africane - prima separate dall'oceano - si ritrovarono improvvisamente esposte al cambiamento.

I popoli che subirono di più questo evento furono le popolazioni indigene dell'America centrale che, oltre a dovere affrontare una guerra contro i Conquistadores spagnoli, cominciarono anche a perire per via delle numerose malattie introdotte nel loro territorio dagli eserciti stranieri.

Secondo un calcolo effettuato dall'University College di Londra, furono 56 i milioni di nativi americani che morirono per colpa delle malattie durante i primi 100 anni successivi alla scoperta di Cristoforo Colombo, alcune molto comuni, come il morbillo, il vaiolo o le infezioni sessualmente trasmissibili. Le famose IST.

A differenza delle prime due malattie, che colpirono in maniera egualitaria tutte le fasce della popolazione, le IST si diffusero in un primo momento soprattutto tra le donne indigene, vittime delle violenze praticate dai soldati spagnoli. Un evento così grave da provocare un pesante calo delle nascite, i cui effetti negativi si possono vedere ancora oggi tra i discendenti di queste antiche popolazioni.

Alcuni nuovi studi hanno tuttavia scoperto che alcune vicende sono andate in modo diverso rispetto ai racconti dei cronisti spagnoli dell'epoca, tanto che è possibile osservare una certa differenza fra la realtà che emerge dalle prove archeologiche e il contenuto dei loro diari.

Rispetto a quanto propagandato da Hernàn Cortés all'interno dei suoi scritti, la resistenza indigena fu molto più violenta e organizzata e probabilmente un numero molto elevato di battaglie non venne neppure inserito nella lista degli scontri principali. L'obiettivo degli spagnoli era nascondere la voglia di rivalsa di vari popoli, il cui esercito imperiale era stato sconfitto a Tenochtitlán, l'odierna Città del Messico.

In ogni caso, il dato più controverso è quello fornito da una ricerca conclusasi recentemente e pubblicata su Nature. Essa chiarisce come le popolazioni indigene fossero state in verità esposte a varie tipologie di malattie sessuali per diverse migliaia di anni, ovvero da molto tempo prima l'arrivo degli spagnoli.

Tra queste malattie sessuali la più famosa è la sifilide, nota per aver devastato entrambe le sponde dell'Atlantico a partire dalla seconda metà del Cinquecento e per tutto il Seicento e il Settecento.

Questa malattia venne descritta all'epoca come una sorta di "punizione divina", che si diffuse tra i vari eserciti europei a seguito delle campagne di colonizzazione delle Americhe. Dio aveva punito i Conquistadores per le violenze che avevano commesso nei confronti dei popoli che dovevano evangelizzare. Tuttavia, per quanto a quei tempi questa teoria poteva anche essere giustificabile, essendo il frutto di una mentalità estremamente religiosa, molti storici continuarono a sostenerla fino a dopo l'Illuminismo, quando scientificamente era già noto che una malattia aveva bisogno di molto tempo per svilupparsi.

Nel tentativo di confutare quest'antica convinzione, gli antropologi dell'Università di Basilea e di Zurigo sono così andati a cercare l'origine della sifilide, individuando il genoma del suo agente patogeno, il Treponema pallidum, all'interno di alcune ossa appartenute a delle mummie brasiliane risalenti a circa 1.500 anni prima l'arrivo di Colombo in America.

Questa scoperta consente di riscrivere completamente la storia della medicina moderna e permette di capire come gli eserciti spagnoli siano divenuti una fonte di contagio per le popolazioni americane ed europee.

La scienza oggi afferma che la sifilide sembra essere nata migliaia di anni fa, tra le popolazioni precolombiane dell'America centrale, e per quanto la conquista spagnola provocò una diffusione di sifilide anche tra le donne Maya e Inca, essa colpì duramente anche i coloni e le donne europee.

Sul finire del Quattrocento e per tutto il Cinquecento, gli eserciti spagnoli attraversarono varie volte l'Atlantico per sedare rivolte e conquistare nuovi regni, perpetrando contemporaneamente diverse guerre con la Francia e l'Inghilterra. Visto che questi conflitti spesso si concludevano con varie forme di violenza, molte donne europee furono contagiate, anche se spesso la sifilide si diffuse in maniera meno violenta per via dell'elevato numero di prostitute che seguivano gli eserciti e le compagnie d'armi.

Queste "dame" seguivano ovviamente la "richiesta del mercato" e spesso erano le uniche ad attraversare i vari regni europei quando i conflitti bloccavano i confini. In questo modo, partendo dalle Americhe, il Treponema pallidum attraversò l'Atlantico e arrivò in varie parti d'Europa, all'interno delle brache dei soldati, fino a raggiungere le principali città tramite le cortigiane.

Tra le città più colpite ci furono diverse città italiane, come Napoli, la prima a subirne le conseguenze nel 1495, ma anche Londra, dove nel Settecento quasi 1 uomo adulto su 5 aveva contratto la sifilide.

Per quanto questa malattia sia entrata nella memoria collettiva come fra le più dannose della storia, non sono pochi gli storici che la guardano anche sotto una lente meno negativa. Grazie al forte contagio, le istituzioni europee iniziarono a finanziare diversi studiosi, che più tardi scoprirono le basi della microbiologia, e iniziarono a supportare un radicale cambiamento architettonico delle metropoli, basate sulle principali regole dell'igiene.

Fu inoltre grazie alla sifilide che lo "stigma" della malattia - tipico del medioevo - cominciò a scomparire dalle società europee, visto che fra gli ammalati c'erano molte vittime innocenti e di abusi, per non parlare di regnanti, vescovi, politici e artisti, dediti a una vita dissoluta.