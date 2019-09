Alcune parti della matematica teorica moderna potrebbero crollare

La matematica, specialmente ad alti livelli, tende ad essere estremamente complessa. I collegamenti diventano difficili, le implicazioni numerose, gli argomenti sfuggenti alla limitatezza della nostra mente. Tanto che anche i ricercatori che portano avanti gli studi non riescono a capire tutto.

Secondo varie voci c'è un atteggiamento preoccupante che riguarda i matematici e che potrebbe avere gravi effetti sul lavoro svolto negli ultimi anni in questo campo. Pare infatti che molti matematici si fidino semplicemente che le fondamenta di una nuova scoperta siano solide senza però controllare approfonditamente la dimostrazione. Se un ricercatore di spicco cita una prova matematica nel proprio lavoro, altri possono presumere che questa sia vera senza però verificarla effettivamente. Il matematico Kevin Buzzard, dell'Imperial College London è preoccupato che l'intero campo possa crollare per questa ragione.



Buzzard è preoccupato perchè molte prove matematiche (come il problema della somma dei tre cubi) potrebbero essere errate ma alcune figure di spicco nel mondo della matematica continuano ad adoperarle senza le opportune verifiche. E l'errore potrebbe continuare ad espandersi e creare sempre più danni. "Sono improvvisamente preoccupato che tutta la matematica pubblicata sia sbagliata perché i matematici non stanno controllando i dettagli", ha detto Buzzard a Motherboard, "e non è la prima volta che li vedo sbagliare".



Per aiutare i matematici Buzzard ha suggerito, nel discorso di apertura di una conferenza di matematica, che ci si dovrebbe rivolgere a strumenti di intelligenza artificiale. Per fare il lavoro tedioso al posto dei ricercatori. "Penso che ci sia una possibilità diversa da zero che alcuni dei nostri grandi castelli siano costruiti sulla sabbia, ma penso che sia piccola".



Speriamo non si sia verificato nulla di tutto ciò e che Buzzard abbia ragione nel ritenerla una possibilità piccola. Chi ha voglia di rifare tutti i conti da 0? D'altronde la matematica non è mai stata così importante come oggi, possiamo usarla anche per abbattere il cambiamento climatico