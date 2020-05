In alcune parti degli USA stanno per emergere milioni di cicale, dopo 17 anni di sonno

Dopo 17 anni sottoterra, un gruppo di cicale è pronto ad emergere in diversi stati della costa orientale degli Stati Uniti. Del genere Magicicada, una volta che questi insetti fuoriescono dal terreno, hanno solo 4-6 settimane di vita. Nel sud-ovest della Virginia sono attese circa 1.5 milioni di cicale.

"Le comunità e le fattorie con un gran numero di cicale emergenti contemporaneamente possono presentare un notevole problema di rumore", avverte l'entomologo Eric Day presso Virginia Tech. "Speriamo che ogni fastidio per il disturbo sia mitigato da quanto sia raro - e sorprendente - questo evento."

Mentre alcune specie di cicale emergono ogni anno, altre maturano sottoterra per 13 o 17 anni. Queste sono conosciute come cicale periodiche e il loro ciclo di vita è uno tra i più grandi misteri della natura che dobbiamo ancora comprendere. Quello che sappiamo è che quando le cicale che vivono nel suolo sono abbastanza mature per riprodursi e deporre le uova, emergono quando il terreno diventa più caldo, di solito a partire da maggio.

Queste cicale sono considerate tra gli insetti più rumorosi della Terra. Secondo gli scienziati il loro lamento può raggiungere oltre 90 decibel, la stessa rumorosità di un tosaerba. Questi insetti rappresentano una minaccia per i coltivatori di alberi e per i gestori di frutteti e vigneti, che devono pianificare in anticipo l'emergere degli sciami. Dopo l'accoppiamento, le cicale femminili depongono centinaia di piccole uova in ramoscelli e rami, che che potrebbe provocare l'appassimento o la divisione del ramo.

Le cicale periodiche sono anche benefiche per gli ecosistemi: la loro apparizione rigira naturalmente il suolo e pota gli alberi, aumentando fiori e frutti negli anni successivi. Recentemente, inoltre, uno studio ha rilevato le incredibili proprietà fisiche delle ali di questi insetti.