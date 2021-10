Alcune persone affermano di sentire l'Aurora Boreale: è davvero possibile?

L'aurora, generata dalle particelle cariche del Sole che si scontrano con la nostra atmosfera, è uno spettacolare gioco di luce che si verifica ai poli. Nonostante siano gli occhi a beneficare di cotanta meraviglia, secondo alcuni rapporti esistono persone capaci di "sentire" l'aurora. É possibile?

Sembra incredibile, ma uno studio finlandese del 2016 ha finalmente confermato che l'aurora boreale produce un suono udibile dall'orecchio umano. I ricercatori affermano addirittura di aver registrato questo suono... anche se il meccanismo dietro sia per adesso alquanto misterioso.

Nei primi decenni del XX secolo, il dibattito sul "rumore dell'Aurora Boreale" è stato sempre molto acceso. I testimoni raccontavano di un rumore sordo, quasi impercettibile, simile a un sibilo, durante gli spettacoli di luce particolarmente violenti. Questi racconti sono stati "accertati" da testimonianze simili provenienti dal Canada settentrionale e dalla Norvegia.

La comunità scientifica, però, non era per nulla convinta di questi fenomeni. Sir Oliver Lodge, fisico britannico coinvolto nello sviluppo della tecnologia radio, affermò che il suono dell'aurora potesse essere un fenomeno psicologico dovuto alla vividezza dell'aspetto dell'aurora (una sorta di illusione uditiva come questa GIF).

A cambiare le idee della comunità scientifica sull'argomento fu dapprima lo scienziato Carl Størmer, che riferì di aver sentito un "fischio molto curioso, debole, distintamente ondulatorio, che sembrava seguire esattamente le vibrazioni dell'aurora". Ad affermare definitivamente l'esistenza di un rumore fu l'astronomo Clarence Chant nel 1923.

Secondo lo scienziato, il movimento dell'aurora boreale altera il campo magnetico terrestre, inducendo cambiamenti nell'elettrificazione dell'atmosfera; questa elettrificazione produce un suono scoppiettante molto più vicino alla superficie terrestre quando incontra oggetti a terra, proprio come il suono dell'elettricità statica.

L'articolo di Chant passò in gran parte inosservato negli anni '20, ricevendo riconoscimento solo negli anni '70. La teoria di Chant è ampiamente accettata dagli scienziati oggi, ma c'è ancora un dibattito molto forte sul funzionamento del meccanismo del suono. Ciò che oggi è chiaro è che l'aurora, in rare occasioni, rende i suoni udibili dall'orecchio umano. A proposito, gli studi su questo fenomeno non si fermano mai: proprio recentemente è stato scoperto un nuovo tipo di Aurora Boreale.