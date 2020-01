Alcune persone credono che il Coronavirus sia legato alla birra Corona

Il nuovo Coronavirus sta spaventando il mondo, nonostante il consiglio di molti esperti di evitare facili allarmismi. Il tema è tra i più chiacchierati degli ultimi giorni, ma come osservato dagli ultimi dati c'è anche chi crede che l'epidemia sia collegata alla birra Corona.

Nella giornata di ieri infatti l'account Twitter GoogleTrends ha osservato che le ricerche mondiali per la query "sintomi Coronavirus" hanno riportato un aumento dell'1,050% rispetto alla settimana precedente. Il virus inoltre è risultato essere presente nelle prime cinque ricerche correlate, che includevano "come prevenire il Coronavirus" e "come si diffonde il Coronavirus". Non è però questo il punto.

BoingBoing ha infatti scoperto che negli ultimi giorni è stato registrato un picco di ricerche per "virus della birra Corona", in quanto evidentemente molti credono che sia legato alla birra messicana. Tale query ha riportato una crescita sui motori di ricerca soprattutto nel Nord America ed Europa Occidentale (soprattutto Finlandia) ma anche in Australia, India, Indonesia, Giappone e Nuova Zelanda.

Ovviamente non c'è alcuna correlazione scientifica e medica tra le due cose. L'unica cosa che hanno in comune è una parte del nome.

L'etichetta Coronavirus deriva dalle punte a forma di corona presenti sulla superficie. Il virus che si sta diffondendo in questi giorni è anche noto come 2019-nCoV.

Insomma, se siete degli amanti della lager messicana, potete continuarla a berla tranquillamente.