Alcune persone possono creare volontariamente un suono all'interno del loro orecchio

Ci sono alcune persone che hanno un'abilità alquanto unica. Certo, non è una dote da superpotere, ma è senza dubbio curiosa: riescono a produrre un rumore - simile a un brontolio - all'interno delle loro orecchie.

Tutto questo è possibile perché riescono a contrarre il loro tensore del timpano, un piccolo muscolo situato sopra il tubo uditivo. Non è stata scoperta certo oggi questa "abilità" e nel 1842 il fisiologo Johannes Müller ne parlò nel suo libro Elements of Physiology Volume 2 (viene citato precisamente a pagina 1.263).

Si pensa che il muscolo tensore del timpano abbia due ruoli aggiuntivi all'interno del nostro corpo: può mascherare i suoni a bassa frequenza, il che ci consente di ascoltare meglio i suoni ad alta frequenza; mentre si contrae leggermente in risposta a suoni auto-generati, come la masticazione, la tosse, durante una chiacchierata e mentre sbadigliamo, probabilmente per impedirci di essere assordati dal nostro corpo.

Quando il tensore dei timpani si contrae, quello che si sente è il suono dello stesso muscolo. Chi riesce a controllarlo a piacimento proverà l'effetto di smorzamento del rumore. A questo proposito, un caso clinico del 2013 descrive un uomo di 27 anni che andò dal suo medico "lamentandosi di acufene bilaterale evocato volontariamente", solo per scoprire che era in grado di contrarre volontariamente entrambi i muscoli tensore del timpano.

Per sapere cosa sentono quelli che riescono ad avere questo "potere", provate a fare un grande sbadiglio: la strana sensazione che provate alle orecchie è quello.