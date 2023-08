Alcune persone possono sentire l'odore delle formiche e non sappiamo perché

Di tanto in tanto, sui social, gira un post virale in cui alcune persone affermano di sentire l'odore delle formiche. Ma cosa dice la scienza riguardo questo strano fenomeno?

Nel 2015 uno studio ha analizzato l'odore della formica domestica odorosa, una delle specie di formiche più diffuse in Nord America (a proposito, quante formiche ci sono al mondo?). I ricercatori della North Carolina State University, hanno chiesto a centinaia di persone di annusare una scatola contenente i piccoli insetti e di compilare un sondaggio sull'odore che percepivano.

La risposta più comune è stata "formaggio erborinato" (tipo il gorgonzola, per intenderci). Atri percepivano l’odore di prodotti chimici come detergenti spray, oppure di noci di cocco in decomposizione. Insomma, non si tratta di gradevoli profumi da diffondere prima di andare a letto. Gli scienziati conclusero che le sostanze chimiche responsabili erano i metilchetoni, delle molecole che si trovano nella muffa e che possono essere prodotte dalla formica domestica odorosa.

Lo studio si concentrava su una specie in particolare, ma sappiamo che anche altre formiche possono produrre sostanze dall’odore pungente. Quando sono minacciate, le formiche carpentiere spruzzano acido formico, una sostanza chimica caustica che ha l'odore dell'aceto. Allo stesso modo, le formiche della citronella prendono il loro nome dall'odore aspro che producono per allontanare i predatori.

Ma perché allora solo alcune persone riescono a sentire l’odore di questi animali? La risposta non è ancora chiara. Alcuni attribuiscono la causa alla genetica, sostenendo che ad alcune persone manca un certo gene per rilevare l'odore dell'acido formico. Tuttavia, non ci sono molte prove a sostegno di questa affermazione.