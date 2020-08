Alcune persone hanno ricevuto dei semi 'misteriosi' dalla Cina e nessuno sa il perché

In diverse città degli Stati Uniti alcune persone hanno trovato - senza averli richiesti o ordinati - dei semi nelle loro caselle postali provenienti dalla Cina e dal Kirghizistan. I funzionari dell'agricoltura in almeno 15 stati hanno avvertito i residenti di non piantarli, poiché nessuno sa ancora cosa siano.

Non è una confezione difficile da individuare: il pacchetto è adornato con una etichetta di spedizione da Suzhou, una città cinese a ovest di Shanghai, mentre il contenuto è descritto come gioielli variabili, quando invece all'apertura si trova un sacchetto trasparente di semi. Sicuramente un fatto curioso e, senza alcun dubbio, davvero inquietante per certi versi.

Le agenzie statali e federali, il Dipartimento della sicurezza interna (DOH) degli Stati Uniti e il Dipartimento dell'agricoltura (USDA) stanno ora indagando attivamente sulla questione. Sebbene la motivazione alla base rimanga un mistero, l'USDA ha affermato con fermezza che "non si devono piantare semi di origini sconosciute".

In particolare, i residenti di città come St. Paul, Philadelphia, Nashville, Cincinnati, Tampa e Minneapolis hanno riferito di aver ricevuto questi pacchetti, ma anche gli abitanti di Louisiana, Utah, Virginia e Washington. Alcuni pacchetti hanno un indirizzo di ritorno del Kirghizistan e includono delle istruzioni in inglese su come piantare i semi.

La preoccupazione principale in questo frangente è capire se questi pacchetti contengano o meno qualcosa di dannoso per l'agricoltura o l'ambiente. Il portavoce del ministero degli Affari esteri cinese, Wang Wenbin, ha confermato che le etichette sono state contraffatte. L'Unione postale universale proibisce "rigorosamente" l'invio o la ricezione di semi tramite posta, spiega il portavoce. "Si prega di tenere i semi e la confezione, inclusa l'etichetta di spedizione, fino a quando qualcuno del dipartimento dell'agricoltura o dell'APHIS non vi contatterà con ulteriori istruzioni", riferiscono i funzionari degli Stati Uniti.

Insomma, sicuramente un fatto davvero molto curioso. Vi faremo sapere come andrà a finire.