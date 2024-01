Sindrome del sonno corto: pochi fortunati che dormono poco e vivono di più

Tutti noi vorremmo vivere giornate più lunghe, attive, e dormire di meno. Così facendo potremmo dedicare più ore della nostra vita a ciò che consideriamo davvero importante, come il lavoro, la famiglia o i nostri hobby. Tuttavia il nostro cervello non è pensato per rimanere attivo così a lungo: dopo alcune ore di lavoro intensivo o di divertimento, esige il riposo e lo fa imponendoci di dormire.

Alcune persone soffrono però di alcuni disturbi del sonno che stranamente le rendono più attive e maggiormente resilienti alla stanchezza. Essi soffrono di una patologia, nota come Sindrome del sonno corto, che gli consente di dormire meno di 6 o 5 ore a notte, ridestandosi completamente rigenerati. Questa loro capacità gli permette di vivere giornate più lunghe, di lavorare fino alle ore piccole, senza che abbiano nessuna ripercussione nella salute.

Qualche anno fa, alcuni ricercatori dell'università di Pittsuburgh decisero di approfondire la questione e scoprirono che i soggetti afflitti dalla sindrome del sonno corto disponevano quasi tutti di una particolare mutazione genetica, che li rendeva meno esigenti dal punto di vista del riposo.

Coloro invece che non dispongono questo gene, possono comunque cadere vittima della sindrome, nel caso in cui il loro metabolismo venga abituato sin dall'adolescenza a un ciclo di sonno irregolare e molto corto, che nel tempo può portare a dei problemi.

Se infatti all'inizio queste persone non sembrano soffrire particolarmente delle ore in meno di riposo, con il passare degli anni diventano maggiormente vittima dell'insonnia e possono anche cominciare a soffrire dal punto di vista fisico e mentale.

Gli esperti del sonno quindi consigliano a tutti quanti di regolare il proprio ciclo di riposo in maniera intelligente e di non fare molto tardi alla sera, se non si vuole invecchiare cerebralmente prima del tempo. Solo coloro che dispongono di questa mutazione genetica infatti non risentono della carenza di sonno, mentre tutti gli altri rischiano seriamente di alterare la stabilità della propria mente e di risultare meno efficienti durante il giorno.