Alcune specie appena scoperte sono già a rischio estinzione? Scopriamolo

I ricercatori dell'Australian National University (ANU), in uno studio pubblicato su Conservation Letters, hanno scoperto che le specie scoperte di recente, o addirittura quelle ancora ignote, corrono un rischio di estinzione maggiore rispetto a quelle conosciute da tempo, aggiungendo un ulteriore pericolo alla crisi della biodiversità.

Il professor David Lindenmayer, autore della ricerca, ha affermato: "Ci sono state molte discussioni recenti sui tassi di estinzione, ma c'è un sacco di biodiversità non descritta là fuori".

"Una volta che si inizia ad esaminare le nuove specie, attraverso la loro descrizione ed il modo in cui sono state scoperte, si scopre purtroppo che sono quelle più a rischio di estinzione", ha proseguito, "Questo suggerisce che perderemo molta biodiversità prima ancora che venga descritta".

Utilizzando i dati registrati dalla "Lista Rossa" dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), istituita nel lontano 1948, i ricercatori hanno analizzato 53.808 specie in cinque gruppi di vertebrati, mostrando che per le specie descritte tra il 1758 e il 1767, la percentuale di quelle minacciate è solo dell'11,9%.

Al contrario, questo dato aumenta al 30% per le specie descritte tra il 2011 ed il 2020, prevedendo inoltre un suo peggioramento fino ad un massimo del 47,1% entro il 2050.

Il professor Lindenmayer ha poi aggiunto: "Le specie appena descritte sono a maggior rischio di estinzione per alcuni motivi, uno dei quali è che spesso hanno un numero di popolazione più piccolo ed aree in cui vivere molto ristrette, il che le rende vulnerabili alla perdita ed alla frammentazione dell'habitat".

"Inoltre - ha proseguito - poiché le specie scoperte di recente sono spesso rare, c'è anche un forte mercato nero nel commercio illegale di animali selvatici, lasciando queste creature ad alto rischio di bracconaggio".

"Senza contare che gli attuali sforzi di conservazione si concentrano principalmente su specie più antiche ed iconiche, che sono state scoperte molto tempo fa. Grazie infatti ad interventi davvero efficaci alcune specie di alto profilo, come il panda gigante, hanno iniziato a riprendersi, cosa che invece non capita per quelle più recenti cui spesso non viene concesso lo stesso trattamento".

Saranno quindi necessarie più indagini sul campo per scoprire specie a noi ancora ignote, aumentando al tempo stesso gli sforzi di conservazione per aiutarle nella loro lotta contro l'estinzione.

