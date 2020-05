Alcune specie di meduse mangiano i loro piccoli quando il cibo scarseggia

Alcune specie adulte di phylum Ctenophora, originarie dell'Oceano Atlantico occidentale e invasori delle acque eurasiatiche negli anni '80, quando il cibo scarseggia (principalmente in inverno) mangiano i loro piccoli.

Un team di ricercatori ha raccolto delle meduse (Mnemiopsis leidyi) dal fiordo di Kiel, un'insenatura del Mar Baltico ad est della Germania, nell'agosto e nel settembre del 2008, prima e dopo il collasso della popolazione di queste specie. Dato che la fonte di cibo prediletta da queste meduse - i copepodi - è iniziata a scomparire alla fine di agosto, anche le giovani meduse hanno iniziato pian piano a scomparire.

Alla fine del loro declino, gli adulti costituivano la maggior parte della popolazione. Tornati in laboratorio, i ricercatori hanno etichettato chimicamente i "figli" di queste creature con degli isotopi, e li hanno messi insieme agli adulti. Dopo 36 ore, gli adulti presentavano livelli più elevati di isotopi rispetto a quelli alimentati con una dieta normale, segno che gli animali consumavano le larve.

Poiché le larve non possono sopravvivere agli inverni freddi, gli esperti suggeriscono che questa specie di medusa aumenta la riproduzione alla fine dell'estate al fine di poter "banchettare" con i suoi piccoli prima dell'inverno, riferisce il team il 7 maggio sulla rivista Communications Biology. Comprendere come un "animale senza cervello e fragile" conquisti nuovi ambienti potrebbe rivelare nuovi modi per controllare le specie invasive, afferma Jamileh Javidpour, un ecologo marino dell'Università della Danimarca Meridionale.