Alcune stampanti HP OfficeJet sono 'inutilizzabili' dopo un aggiornamento

Le stampanti HP OfficeJet rappresentano una soluzione diffusa in modo importante, anche nel contesto aziendale. Non sono dunque di poco conto le segnalazioni recentemente apparse sul Web che fanno riferimento a stampanti diventate "inutilizzabili" dopo un aggiornamento software.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e Neowin, un update rilasciato da Hewlett-Packard nel corso del mese di maggio 2023 sta causando l'impossibilità per alcuni utenti di utilizzare correttamente la propria stampante. Stando anche a quanto si può leggere in alcune segnalazioni legate al forum ufficiale di HP, una schermata blu è infatti iniziata a comparire sullo schermo del display delle stampanti proprio in seguito all'installazione automatica di tale aggiornamento.

Più precisamente, contestualmente al display "diventato blu", il codice di errore presente è quello 83C0000B. Quest'ultimo di fatto conferma che il problema è lato firmware, tanto che finora gli utenti coinvolti non sembrano ancora essere riusciti a scovare workaround funzionanti. Il punto è che il reset delle stampanti richiederebbe di passare per lo schermo integrato, cosa chiaramente non possibile per via della schermata blu.

Ciò che si può fare in questo contesto è dunque passare per l'assistenza. In ogni caso, nella giornata del 20 maggio 2023 Hewlett-Packard ha spiegato a BleepingComputer che si sta lavorando a un fix, indicando che il tutto sarebbe legato a un "numero limitato di stampanti HP OfficeJet Pro 9020e".

Il rapporto tra stampanti e aggiornamenti software non è sempre stato idilliaco. Nel corso degli anni si sono infatti viste problematiche importanti anche per altri brand. Non è infatti di certo solamente HP a essere finita al centro di una tale situazione: ad esempio, guardando al recente passato, i più attenti tra di voi si ricorderanno del problema delle stampanti Canon in loop, che ha creato un buon numero di "grattacapi" agli utenti a metà 2022.