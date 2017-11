Alcuni iPhone X si bloccano col freddo, Apple al lavoro su un fix

Alcuni possessori di iPhone X nelle ultime ore stanno lamentando problemi con il touchscreen del nuovo cellulare di, che non risponderebbe quando vi è un rapido cambiamento della temperatura, come, ad esempio, quando si esce fuori di casa.

Le temperature, a giudicare dalle segnalazioni raccolte, dovrebbero essere vicine allo zero. Il display, a quanto pare, smetterebbe completamente di rispondere agli input degli utenti, seppur per pochi secondi, costringendo gli utenti ad effettuare il login nuovamente per renderlo attivo nuovamente.

Apple si è detta a conoscenza del problema, ed ha promesso un aggiornamento nel minor tempo possibile: “siamo a conoscenza del problema che provoca freeze allo schermo di iPhone X, che diventa temporaneamente inutilizzabile, a seguito di un rapido cambiamento di temperatura dell’ambiente. Dopo alcuni secondi, però, lo schermo torna nuovamente attivo, ma nonostante ciò siamo comunque al lavoro su un mix che includeremo nel prossimo pacchetto di aggiornamento” ha affermato un portavoce.

Il problema, evidentemente, sarebbe di natura software, e molti hanno scoperto che nel manuale è riportata una temperatura consigliata tra i 0°C ed i 35°C, il che vuol dire che se si scende al di sotto di quel limite, il telefono si blocca.