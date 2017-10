Alcuni ricercatori hanno osservato più da vicino le batterie agli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio, come quelle dei computer portatili o dello smartphone, possono a volte non funzionare correttamente, il che può causarne il surriscaldamento e in alcuni casi, anche l’

Un team di ricercatori ha utilizzato la microscopia crioelettronica, una tecnica che ha vinto il premio Nobel per la chimica nel 2017, per ottenere immagini molto più definite e precise che "congelano" con grande rapidità il soggetto. Eliminando il movimento, i ricercatori sono riusciti ad ottenere numerose foto istantanee ad alta definizione di varie fasi del ciclo di carica/scarica della batteria. Per la prima volta è stato possibile fotografare a livello atomico i dendriti di litio, che possono attraversare le varie barriere della batteria causando cortocircuiti, da cui possono scaturire incendi ed esplosioni. Si è scoperto inoltre che non sono di forma irregolare ma sono invece cristalli a sei facce oblunghi.

Le nuove immagini hanno fornito agli scienziati un'idea migliore di ciò che provoca il surriscaldamento nelle batterie agli ioni di litio, il che potrebbe portare a dispositivi più sicuri in futuro.