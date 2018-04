Alcuni utenti di Gmail hanno ricevuto delle mail spam dal loro stesso account

Il lavoro svolto da Gmail nel rilevare ed eliminare i messaggi di spam si è sempre rivelato efficiente ed efficace, cosa che ha consacrato il servizio di Google come uno dei migliori client in assoluto dedicati alle mail. Ultimamente però pare stia facendo cilecca, visti i disagi sofferti da diversi utenti.

Secondo Mashable pare infatti che alcuni account Gmail abbiano ricevuto dei messaggi di spam, contenenti pubblicità di vario genere, inviati addirittura dal loro stesso indirizzo: come si legge nel forum ufficiale di supporto, questo inconveniente è capitato anche agli utenti che hanno effettuato in passato l'autenticazione a due fattori e che sono soliti cambiare spesso le proprie password, per evitare spiacevoli episodi come questo.

Gli spammer sono riusciti a prendersi gioco dei sistemi di sicurezza elaborati da Google: il fatto che mittente e destinatario di questi messaggi coincidessero ha eluso i controlli di Gmail, che ha provveduto a recapitarli ai malcapitati senza prima filtrarli ed eliminarli. Il vero mittente sembra essere Telus, un'agenzia di telecomunicazioni canadese, che però ha comunicato che i messaggi in questione non sarebbero stati inviati dai suoi sever e che collaborerà con chi di dovere per far luce sul mistero.

Stando ad un rappresentate di Google, questo episodio avrebbe colpito un numero molti ristretto di utenti, e la compagnia è già al lavoro per risolvere definitivamente la questione. Una buona occasione per rivedere le linee guida da seguire nel futuro re-design di Gmail.