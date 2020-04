Alessandra Amoroso pubblica tre canzoni 8D Audio: 'un abbraccio amico'

Dopo "Cioilflow" di Dani Faiv e Salmo, abbiamo altre canzoni ufficiali in "8D". Infatti, la nota cantante italiana Alessandra Amoroso ha deciso di pubblicare tre brani che sfruttano questa "tecnologia".

In particolare, si tratta di versioni "modificate" di canzoni già esistenti, da "Forza e coraggio" a "Comunque Andare", passando per "Dalla tua parte". Insomma, come già accaduto anche con Salmo e Dani Faiv, si tratta di brani con versioni diverse, probabilmente "esclusivi" per questo particolare periodo. Tutti i singoli sono stati pubblicati sul canale YouTube ufficiale di Alessandra Amoroso.

La cantante ha dichiarato: "Ho scelto proprio questi brani per il loro significato. [...] Spero che in questo momento possiate trovare ascoltandoli il conforto di un abbraccio amico e la forza di un incoraggiamento. Ricordate di indossare le cuffie per ascoltarli!". Insomma, Alessandra Amoroso ha voluto dare qualcosa da ascoltare agli italiani, dato che siamo un po' tutti "chiusi" in casa.

D'altronde, la musica è pensata per unire e la "tecnologia 8D", di cui vi abbiamo già ampiamente parlato in queste pagine, sembra essere particolarmente apprezzata dagli italiani, visto il suo effetto "a cerchio". Sembra, dunque, scontato che ci siano degli artisti interessati ad utilizzarla per "raggiungere" i propri fan e non, visto il recente interesse relativo a questa tipologia di musica.