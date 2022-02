Alessandro del Piero parla del "futuro dello sport con gli NFT": il video di Binance

Dopo avervi parlato della collezione di NFT di Tony Hawk, altri tre grandi nomi dello sport hanno deciso di dedicarsi ai Non-Fungible Token: parliamo in questo caso di tre volti iconici del calcio, ovvero Alessandro Del Piero, Christian Vieri e Gabriel "Batigol" Batistuta.

I tre calciatori sono infatti stati al centro della collezione Return of Legends S2 di Binance NFT, il marketplace di NFT del popolare wallet di criptovalute Binance. La collezione è stata disponibile solo per poco tempo sul marketplace di Binance, tra il 15 e il 20 novembre scorso, ed è andata sold-out ben prima della chiusura delle vendite: in altre parole, al momento l'unico modo per accaparrarsi un NFT della serie Return of Legends 2 è comprarlo da altri utenti per prezzi decisamente più alti di quello di vendita.

La collezione, come spiega Binance, è composta da ben 12.000 "carte da gioco" su licenza in formato NFT, ciascuna delle quali comprende uno dei più importanti momenti della carriera delle tre star del calcio. La particolarità della collezione è che gli NFT che la compongono sono stati venduti come "Mystery Box", ovvero che gli utenti non sapevano né quale token avrebbero ricevuto né la rarità di quest'ultimo.

Binance, infatti, ha diviso gli NFT della collezione in tre livelli di rarità, ovvero Raro, Epico e Leggendario: più la rarità del token è elevata e più è elevato anche il prezzo di rivendita dell'NFT sul marketplace, benché la distribuzione iniziale sia stata operata in maniera totalmente randomica e al prezzo fisso di 99,99 BUSD, pari a circa 100 Dollari.

Inoltre, per promuovere la pubblicazione della collezione, Binance ha realizzato uno speciale AMA con Alessandro del Piero, dal titolo "Future of Sport with NFTs": il video completo, della durata di circa quaranta minuti, è disponibile in cima a questa notizia.



La collezione di Del Piero, Vieri e Batistuta, comunque, è solo l'ultima di una lunga serie di collaborazione tra il calcio e il mondo degli NFT e delle criptovalute: per esempio, solo lo scorso dicembre abbiamo parlato di un "boom" dei token nel mondo del calcio, che pare essere stato molto apprezzato dai tifosi.