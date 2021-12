Alexa accende le offerte di Natale Amazon: sconti su Echo Show ed Echo Dot

Continuano le offerte di Natale targate Amazon. Dopo aver riportato le offerte sulle aspirapolveri senza filo, torniamo a spulciare il catalogo dell'e-commerce di Jeff Bezos per riportare le offerte sui prodotti Echo, che tornano in sconto.

I modelli in offerta sono i seguenti:

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 euro (49,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con integrazione Alexa - Tessuto antracite: 19,99 euro (49,99 Euro) Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Blu notte: 44,99 Euro (84,99 Euro)

| Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Blu notte: 44,99 Euro (84,99 Euro) Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 59,99 Euro (109,99 Euro)

| Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 59,99 Euro (109,99 Euro) Echo (4ª generazione) - Audio di alta qualità - Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa: 49,99 Euro (99,99 Euro)

Per alcuni modelli la disponibilità è garantita solo dal 17 Dicembre 2021, motivo per cui la consegna potrebbe non essere garantita per Natale. Come sempre, consigliamo di visualizzare le stime di consegna disponibili direttamente nella pagina dei singoli prodotti.

E' anche possibile associare il proprio account Amazon direttamente spuntando la singola opzione disponibile direttamente in basso a destra. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.