Alexa avrà un'IA simile a ChatGPT: la conferma del CEO di Amazon

L'ultima trimestrale di Amazon è stata positiva: un evento che fa sorridere il colosso di Seattle, le cui vendite sono aumentate anche in un periodo di crisi economica globale. È forse stata l'euforia dei risultati di mercato a portare il CEO della compagnia Andy Jassy a sbottonarsi sui progetti di Amazon per l'IA nei prossimi anni.

Nello specifico, riporta The Verge, il CEO di Amazon ha spiegato, durante l'incontro con gli azionisti di giovedì 27 aprile, che "abbiamo già un grande modello linguistico LLM [Large Language Model; ndr], che ovviamente è Alexa. Tuttavia, ne stiamo costruendo uno persino più ampio, più generalista e con più capacità. Credo che il suo sviluppo accelererà rapidamente la nostra missione di diventare la miglior compagnia di assistenti personali al mondo. Credo ci sia un enorme business in questo settore".

Insomma, pare che finalmente anche Amazon stia guardando all'IA con interesse, dopo un inizio titubante: all'enorme successo di ChatGPT di Microsoft e OpenAI, infatti, l'azienda fondata da Jeff Bezos ha inizialmente risposto con una certa freddezza, forse nell'attesa di verificare che esso non fosse solo una moda passeggera. La compagnia si è ricreduta a marzo, quando Amazon ha presentato il progetto Bedrock, che usa l'IA per aiutare gli sviluppatori nel cloud.

Ora, però, pare che sarà uno dei prodotti di punta del colosso dell'ecommerce, Alexa, a riceverà un "makeover" basato sull'IA: l'implementazione di un LLM simile al GPT-4 di ChatGPT, al modello di Google Bard o a LLaMA di Facebook, infatti, potrebbe rendere l'assistente vocale di Amazon nettamente migliore di quanto già non sia, garantendo risposte meno "ingessate", fatte su misura per ogni tipo di utente. Sfortunatamente, per ora non sappiamo quando la nuova IA arriverà su Alexa, ma per portare avanti un progetto simile potrebbero sicuramente volerci diversi mesi, se non addirittura anni.