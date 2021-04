Alexa ora può fare il caffè, letteralmente: ecco la macchina del caffè di Amazon e Lavazza

La macchina del caffè targata Alexa è realtà. Amazon e Lavazza hanno infatti annunciato oggi la nuova Lavazza A Modo Mio Voicy, già disponibile sul sito web italiano e presso i principali negozi d'elettronica.

A Modo Mio Voicy integra Alexa al suo interno, ciò vuol dire che è possibile chiedere all'assistente vocale di Amazon di prepararci un caffè secondo i nostri gusti: lungo, ristretto, caldo, o tiepido. Ma non è tutto, perchè è anche possibile inserire l'attività all'interno di una routine, ad esempio durante una pausa caffè è possibile ascoltare le notizie dal mondo o gustarsi un pò di musica.

Tramite l'app Alexa o l'app Piacere Lavazza sarà anche possibile monitorare la scorta delle capsule originali Lavazza A Modo Mio, per riacquistare o conteggiare il proprio consumo quotidiano di caffè, ma anche per chiedere istruzioni su come usare la macchina ed effettuare la decalcificazione. Sempre tramite l'app Piacere Lavazza, gli utenti saranno anche in grado di salvare i gusti o preferenze di amici e familiari.

"Siamo convinti che Voicy sia il prodotto giusto per deliziare i nostri clienti con una fantastica esperienza: il caffè di altissima qualità Lavazza insieme alle migliaia di funzionalità di Alexa, il tutto in un unico dispositivo dal design incantevole e tecnologicamente innovativo" ha affermato Eric King, Alexa Director nell'Unione Europea.

Lavazza A Modo Mio Voicy è disponibile su Amazon al prezzo di 249 Euro.