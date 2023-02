'Alexa, chi vincerà Sanremo?': ecco la profezia dell'assistente vocale

Non è certo un mistero che anche Amazon sia in clima da Festival, al punto da dotare Alexa dei comandi per il Fantasanremo. Insomma, la kermesse canora italiana sta catalizzando come sempre le attenzioni di tutti, ma chi vincerà?

A stilare questa particolare classifica finale è stato proprio l'assistente vocale del colosso di Seattle, utilizzando come base per i suoi calcoli gli artisti che nel corso di questi giorni gli sono stati chiesti maggiormente dal pubblico.

In cima alla classifica troviamo proprio Marco Mengoni, con la sua Due Vite, seguito al secondo posto da Ultimo, con la sua classica ballata introspettiva Alba. Terzo, invece, il debuttante Mr. Rain, alla sua prima apparizione a Sanremo con Supereroi.

Non a caso, al termine della terza serata, la classifica reale di Sanremo 2023 vede esattamente questi tre artisti sul podio nelle medesime posizioni. Quarto posto per Lazza, seguito da Tananai e Madame.

In attesa della finalissima, potrete continuare a interagire con l'assistente vocale chiedendo "Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo", "Alexa, apri il sondaggio su Sanremo" o, ancora, "Alexa, canta la canzone di Sanremo" per ascoltare la sua particolare hit inedita. Per ascoltare, invece, tutta la musica di Sanremo 2023 su Amazon Music, non dovrete fare altro che seguire il link alla playlist ufficiale.