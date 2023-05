Alexa come ChatGPT: la rivoluzione Amazon svelata in un documento

Mentre anche Apple punta i fari sull’IA, un nuovo documento trapelato in rete riferisce che Amazon avrebbe intenzione di rinnovare in maniera importante l’assistente vocale Alexa, per potenziarlo con funzionalità simili a ChatGPT.

A riferire la notizia è il sito web Business Insider, che ha avuto modo di mettere le mani sul documento in questione. Nel memo si legge che l’obiettivo è rendere Alexa più intelligente, per fare in modo che gli utenti si sentano come “se Alexa stesse realmente pensando piuttosto che attingere informazioni da un database”.

Particolarmente interessante è la parte del documento relativa alle nuove funzionalità d’intrattenimento per Alexa: prevista l’introduzione di una ricerca video più conversazionale, consigli personalizzati e capacità di narrazione e lettura notizie.

Tutto ciò dovrebbe essere basato su un nuovo modello d’intelligenza artificiale generativa chiamato Alexa Teacher Model, che sostanzialmente sarà un LLM tipo quello su cui si basa ChatGPT.

“Stiamo anche sviluppando nuovi modelli che sono molto più grandi, molto più generalizzati e capaci, che prenderanno quello che è già il miglior assistente personale del mondo e accelereranno il nostro percorso per essere ancora più proattivi e conversazionali” ha affermato un portavoce in una mail.

Il modello multimodale permetterà ad Alexa di comprendere le richieste più complesse, contestualizzare i contenuti ed offrire risultati di ricerca più accurati e personalizzati sia in formato video che audio.