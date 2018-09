Alexa diventa anche un assistente di guida: Amazon lo porta nelle automobili con Echo Auto

Nel corso dell'evento Alexa della scorsa notte, Amazon ha affiancato ai vari dispositivi per la Smart Home un nuovo dongle attraverso cui sarà possibile utilizzare l'assistente vocale anche in auto.

Si chiama Echo Auto e, di fatto, è un accessorio che consente di utilizzare Alexa nelle auto. in Italia chiaramente non è prevista alcuna commercializzazione, in quanto l'IA ancora non è disponibile nel nostro paese, ma le ultime indiscrezioni parlano di un lancio entro la fine dell'anno.

Attualmente gli americani sono in grado di accedere ad Alexa da auto in varie maniere: l'applicazione per smartphone, una Moto Mod dedicata o tramite il software integrato in varie vetture. Il gigante di Seattle mira a facilitare ulteriormente l'utilizzo tramite Echo Auto, dal momento che è compatibile con tutte le macchine.

Echo Auto integra lo stesso array ad otto microfoni di Echo Show e si connette alla vettura tramite Bluetooth, Bluetooth LE o un jack aux da 3,5 millimetri. A livello software è garantito il pieno supporto con il cruscotto grazie ad un nuovo sistema operativo sviluppato da Amazon. Per connettersi ad internet utilizza lo smartphone abbinato.

Proprio il cellulare può essere utilizzato come display per servizi di cartografia come Google Maps.

Echo Auto si carica direttamente dall'ingresso per gli accendisigari, tramite il cavo microUSB incluso nella confezione. Amazon nel corso del keynote ha garantito che Echo Auto si avvia in pochi secondi dall'accensione della vettura.

Dave Limp di Amazon durante la presentazione ha rivelato che l'ambiente delle auto è molto più complicato rispetto a quello classico, in quanto i microfoni hanno a che fare con diversi tipi di rumore (la strada, la musica, l'aria condizionata o il riscaldamento).

Echo Auto costa 49,99 Dollari, ma per i primi utenti è già disponibile a 24,99 Dollari. Le spedizioni sono previste entro la fine dell'anno.