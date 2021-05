Alexa festeggia lo Star Wars Day: provate a fargli queste quattro domande!

Oggi, 4 Maggio, si celebra lo Star Wars Day ed alle numerose iniziative messe in campo da Disney ed i vari rivenditori di merchandising partecipa anche Alexa di Amazon. L'assistente virtuale del colosso di Seattle, come sempre, si è agghindato a festa e pur non proponendo tante opzioni permette di celebrare la giornata.

Nello specifico, è possibile porre ad Alexa le quattro domande seguenti:

Alexa, raccontami una barzelletta di Baby Yoda.

Alexa, raccontami una barzelletta di Star Wars.

Alexa, quanto è carino Baby Yoda?

Alexa, parla come Baby Yoda.

Anche Google ha preparato un easter egg a tema Star Wars: scrivendo Star Wars Day sul motore di ricerca si vedranno comparire dei coriandoli su cui campeggia la scritta "may the 4th be with you", l'iconica frase della saga di Guerre Stellari che dà anche la data alla giornata di celebrazioni.

Tra i numerosi eventi di Disney+ figura anche un episodio crossover con i Simpson, battezzato "The Force Awaken From Its Nap", che avrà come protagonista la più piccola della famiglia, Maggie.

Sempre in giornata odierna sono in arrivo tante novità di Panini Comics in occasione dello Star Wars Day, oltre che una serie di sconti sul PlayStation Store su giochi per PlayStation 4, PlayStation 5 e PlayStation VR.

Insomma, una giornata di festeggiamenti a 360 gradi.