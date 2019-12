Alexa e Google Assistant in camera da letto? Esperta mette in guardia gli utenti

La dottoressa Hannah Fry, esperta di algoritmi e matematica, sostiene che gli assistenti vocali dovrebbero essere trattati come gli altri ospiti piuttosto che come dei veri e propri membri della famiglia. Nello specifico, in una serie di dichiarazioni si è soffermata sulla possibilità di usarli nelle camere da letto ed in bagno.

La professoressa, associata all’University College di Londra, ha dichiarato quanto segue: “penso che ci siano alcuni spazi nella casa, come la camera da letto ed il bagno, che dovrebbero rimanere completamente privati. Questa tecnologia è attivata da una parola chiave, ma continua a registrare per un breve periodo di tempo successivo. La gente lo accetta con leggerezza, ma bisognerebbe rifletterci su”.

Insomma, ancora una volta l’oggetto del contendere è la riservatezza ed il trattamento dei dati raccolti dagli smart speaker, indipendentemente dall’assistente personale su cui si basano.

La dottoressa Fry ha anche chiesto alle aziende tecnologiche di inviarle le registrazioni, e dopo averle esaminate ha lanciato questo allarme.

Le dichiarazioni sono un vero e proprio avvertimento dal montare gli smart speaker in aree private, appunto come le camere da letto o i bagni. Tuttavia, i dati diffusi qualche settimana fa parlano di un vero e proprio boom registrato dagli altoparlanti intelligenti, con Alexa che la fa da padrona anche in termini di vendite.