Alexa ha indovinato il vincitore di Sanremo 2023: la profezia si è avverata

Si è ufficialmente conclusa la 73esima edizione del Festival di Sanremo, in cui è accaduto un po' di tutto. La kermesse di febbraio 2023 ha infatti visto controversi freestyle di Fedez, nonché un Blanco intento a rovesciare fiori sul palco. Alla fine è arrivato il verdetto: sì, Alexa ha indovinato il vincitore.

Ricorderete infatti la profezia di Amazon Alexa, ovvero dell'assistente vocale del colosso dell'e-commerce, che il giorno precedente alla finale dell'11 febbraio 2023 era finito al centro dell'attenzione per via di alcune previsioni su come sarebbe terminata la competizione, diffuse anche dalla stessa Amazon mediante comunicato stampa.

Ebbene, il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo è Marco Mengoni con la sua "Due Vite", esattamente come indicato da Alexa. Vale la pena inoltre notare che l'assistente vocale di Amazon indicava un podio composto da Ultimo in seconda posizione (sbagliato, in quanto nella classifica reale c'è Lazza) e Mr. Rain in terza posizione (giusto, il cantante si è effettivamente classificato terzo).

Insomma, nonostante "l'errore" relativo a Ultimo, che non è arrivato secondo ma quarto, le previsioni di Alexa si sono di fatto rivelate veritiere sia per il vincitore che per il terzo classificato. Il prossimo anno, dunque, potreste guardare con occhi diversi la domanda "Alexa, chi vincerà Sanremo?".