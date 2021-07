Alexa, quanti italiani cercano una 'relazione'? Le frasi 'segrete' dette all'assistente

Cosa c'entra Amazon Alexa con la Giornata Internazionale del Bacio? Ebbene, un atipico annuncio effettuato dalla società di Jeff Bezos fa riferimento alla ricerca di una "relazione" da parte degli italiani con l'assistente vocale. No, non siamo impazziti e non ci riferiamo nemmeno alla presunta doppiatrice.

Semplicemente, in occasione della succitata Giornata Internazionale del Bacio che si terrà il 6 luglio 2021, Amazon ha svelato le statistiche relative ad alcuni comandi "segreti" dati dagli utenti italiani all'assistente vocale. Tranquilli, ovviamente non si conosce l'identità di chi ha cercato una, si fa per dire, "relazione" con l'assistente vocale, ma solamente quante persone "ci hanno provato".

Ebbene, nel corso del 2021 gli utenti italiani, che a quanto pare sono molto "romantici", hanno già detto "Alexa, ti voglio bene" più di 2 milioni di volte (chissà quante volte tramite un Echo Show 8 2021). Molto popolare anche la frase "Alexa, ti amo", detta più di 650.000 volte, mentre "solamente" poco più di 15.000 utenti hanno avuto il coraggio di dire "Alexa, dammi un bacio". Sembra tuttavia che in molti si siano spinti direttamente ad altro, in quanto la fatidica domanda "Alexa, vuoi sposarmi?" è già stata pronunciata oltre 350.000 volte. Insomma, la "love story" c'è eccome.

Pensate che persino i 10.000 utenti più "timidi" hanno quantomeno tentato un "approccio", puntando a un "Alexa, sei innamorata?". In ogni caso, a fronte di tutte queste domande, l'assistente vocale ha imparato a rispondere alla domanda "Alexa, credi nell'amore?".