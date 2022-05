Alexa e Lonely Planet vi aiutano a scegliere la località delle vostre vacanze

Con il ritorno alla normalità e la fine delle restrizioni post-pandemia, sono tanti gli italiani che già in questi giorni stanno organizzando le vacanze estive. Alexa quest’anno ha deciso di scendere in campo insieme a Lonely Planet, per aiutarvi a scegliere la località ideale.

Ciò che bisogna fare è chiedere “Alexa, dove potrei andare in vacanza?” ed il gioco è fatto: Alexa vi guiderà attraverso la scelta ideale, filtrando opzioni in base alle proprie preferenze (potete scegliere tra mare, montagna o città) ma anche in base alla durata del soggiorno, il prezzo e l’occasione (viaggio all’insegna dello sport, relax o vita notturna), il tutto condito da aneddoti ed altre informazioni utili.

“Alexa è entrata nelle case dei clienti in Italia poco più di 3 anni fa, diventando giorno dopo giorno un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia. Quest’anno, grazie alla collaborazione con Lonely Planet, Alexa diventa la perfetta consulente di viaggi per offrire suggerimenti su misura degli utenti”, afferma Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alexa.

“Le mete migliori per i mesi estivi, destinazioni fuori dai radar ed esperienze insolite nei luoghi più conosciuti. È questo lo spirito del progetto che abbiamo sviluppato in esclusiva con Alexa. Il nostro impegno, da sempre, è stimolare la curiosità dei viaggiatori e spingerli a cercare ovunque esperienze originali e divertenti. Lo facciamo con le nostre guide, disponibili anche nei formati pdf, epub, mobi e su LonelyPlanetItalia , dove raccontiamo i viaggi attraverso video, social storytelling, podcast. Aggiungere Alexa a questi strumenti è per noi un traguardo importante.Il nostro augurio è che i viaggiatori si divertano ascoltandoli come noi ci siamo divertiti a selezionarli” , ha commentato Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia.