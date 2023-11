Alexa mapperà la nostra casa: cos'è e come funziona Map View di Amazon

Alexa presto riuscirà a mappare la nostra casa e mostrare gli accessori intelligenti presenti al suo interno in maniera visuale rispetto all’elenco presente attualmente nell’applicazione. Questa novità al momento è disponibile solo negli USA e si chiama “Map View”, e rappresenta un passo in avanti significativo.

Come spiegato da The Verge, nell’applicazione sarà presente un’interfaccia dove sarà mostrata una mappa che permette di creare una versione digitale della planimetria della casa e quindi aggiungere all’interno di ogni stanza tutti i dispositivi connessi ad Alexa. Charlie French, direttore della divisione smart home di Amazon, in un’intervista ha affermato che gli utenti avranno a disposizione “un unico posto dove sarà possibile controllare rapidamente lo stato di tutto, vedere quale Echo sta riproducendo musica, controllare la temperatura, capire se le luci sono accese o spente, tutto dalla mappa”.

Nell’articolo di The Verge si legge che, una volta creata la mappa della casa, sarà possibile trascinare i dispositivi in ogni stanza per controllarli tramite l’app. French ha spiegato che la mappa dovrà essere creata solo una volta. La configurazione può avvenire tramite un dispositivo iOS dotato spiegato da The Vergedi sensore LiDAR.

La novità era stata annunciata già nel corso dell’evento Amazon di Settembre, ma almeno attualmente la prima versione è disponibile solo per i beta tester a numero chiuso, quindi prima di poterci mettere su le mani bisognerà aspettare ancora un pò. Il lancio più ampio è previsto, direttamente nell’app mobile di Alexa e sul nuovo Echo Hub, ad inizio 2024.