Alexa richiederà solo 1MB di RAM: in arrivo anche su interruttori e termostati

Alexa si prepara ad arrivare ovunque. Le intenzioni di Amazon sono chiare da tempo, e l'annuncio di oggi va proprio verso questa direzione. La società di Seattle infatti ha rivelato che l'assistente vocale presto funzionerà anche sui dispositivi con solo 1MB di RAM e processore Cortex-M.

Ciò vuol dire che in futuro Alexa potrebbe arrivare anche su dispositivi d'uso quotidiano come lampadine, giocattoli, ma anche termostati ed interruttori.

Fino ad ora, Alexa aveva richiesto almeno 100 megabyte di RAM ed un processore ARM Cortex-A, che rappresentava una limitazione importante per i dispositivi intelligenti che fungevano da hub centrale per controllare gli oggetti basati sull'AI.

Il vicepresidente della divisione IoT di AWS, Dirk Didascalou, in una dichiarazione rilasciata a TechCrunch ha osservato che "l'unica cosa che i dispositivi dovranno fare sarà attivare il rilevamento delle parole", mentre tutte le attività saranno svolte direttamente sul cloud. Si tratta di una notizia importantissima in quanto implica una riduzione significativa per i costi delle componenti per le aziende che vorranno lanciare prodotti basati su Alexa. Di fatti, sarà possibile anche utilizzare chip a bassa potenza di NXP, Qualcomm ed altri marchi.

Amazon però al momento ancora non ha specificato quali dispositivi potrebbero beneficiare di questa novità.

Secondo gli ultimi dati, Alexa venderebbe tre volte in più di Google Home.