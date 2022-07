Alexa senza segreti: tutto ciò che dovete sapere sull'assistente vocale di Amazon

In occasione del Prime Day 2022, Amazon ha messo a nudo Alexa. L’assistente vocale è ormai presente da circa quattro anni nella quotidianità di milioni di italiani, a cui ha semplificato la vita. Ma quali sono i segreti che si celano dietro l’assistente vocale.

Amazon spiega che Alexa ha gusti precisi in fatto di cinema, musica, sport e cibo: i suoi cantanti preferiti sono Tiziano Ferro e Mina, mentre il suo film preferito è Star Wars: Il Risveglio della Forza. Tra gli attori italiani preferisce invece Marco Giallini, mentre a livello sportivo il nuoto sincronizzato che *unisce eleganza e tecnica, proprio come me”, oltre che il calcio. Il suo piatto preferito, invece, è la pasta all’amatriciana. Insomma, si è calata bene nelle abitudini degli italiani.

Ma vediamo qualche altro segreto, come spiegato direttamente da Amazon.

Alexa è affidabile e trasparente

In una realtà che corre sempre più veloce, spesso non riusciamo a concederci il tempo necessario per organizzare al dettaglio le nostre giornate ed è qui che Alexa arriva in nostro aiuto in modo sempre rapido ed efficiente: Alexa ha un’ampia varietà di funzionalità e competenze che ci aiutano nella gestione quotidiana, e si aggiorna costantemente per stare al passo con i nostri ritmi e le nostre esigenze. Inoltre, Alexa è sempre trasparente sulla provenienza delle notizie che ci offre: cita sempre, infatti, la fonte e utilizza solamente quelle con informazioni fattuali verificate. Inoltre, non è necessario porre necessariamente la domanda diretta, come, ad esempio, “che tempo fa?”, perché Alexa non è un’intelligenza artificiale robotica, bensì è evoluta e comprende anche frasi come “Alexa, avrò bisogno di un ombrello oggi?”.

Alexa è competente

Quante volte pensiamo ad un libro ma non ne ricordiamo l’autore o non ci viene proprio in mente il nome di un personaggio di un film? O ancora, ci chiediamo in quale anno l’uomo è sbarcato sulla Luna e quando sarà la festa della mamma: basta chiedere all’assistente vocale di Amazon. Alexa conosce ciò che conta per i clientiin Italia, come ad esempio giorni festivi, città e informazioni geografiche, ma anche gli eventi sportivi più amati nel nostro Paese – Serie A, B, Coppa Italia, Champions League, Europa League e Formula 1 – così come celebrità, libri, e poesie– provate a chiedere“Alexa, recita L’Infinito di Giacomo Leopardi”,per rimanere piacevolemente colpiti dalle sue doti recitative. Alexa impara ogni giorno sempre più cose, è lei stessa a dirlo. “Alexa, credi di essere intelligente?” per scoprirne di più!

Alexa è esperta

Alexa si integra con migliaia di dispositivi per la Casa Intelligente e permette di attivare telecamere, luci, termostati compatibili e molto altro, necessari per vivere in completa sicurezza e senza pensieri, ovunque ci si trovi. Dopo aver attivato i dispositivi compatibili, sarà possibile richiedere comandi come, per esempio, “Alexa, accendi la luce in corridoio”o “Alexa, imposta la temperatura in salotto a 20 gradi”. Inoltre, tramite Alexa possiamo impostare vere e proprie Routine per ripetere con regolarità determinate azioni senza doverle richiedere ogni volta. Quali? Accendere la luce, ascoltare le notizie mentre facciamo colazione e conoscere gli impegni della giornata mentre ci prepariamo ad uscire, solo per citarne alcune, semplicemente dicendo, ad esempio, “Alexa, inizia la giornata”. Infine, attraverso le Skill , le applicazioni vocali, Alexa ci consente di ampliare le capacità dei dispositivi della famiglia Echo per personalizzare l’esperienza in base a ciò che più ci piace. Esistono Skill adatte ad ogni occasione: possiamo dire “Alexa, apri GialloZafferano” per cercare gustose ricette, “Alexa, apri Vino Perfetto” per conoscere quale vino si sposa meglio in base al piatto che vogliamo cucinare, e “Alexa, apri [nome radio]” per ascoltare musica durante una serata con gli amici.

Alexa è empatica

Alexa mantiene sempre un tono colloquiale e la sua voce ci permette di sentirci a nostro agio perché non ci parla in maniera formale o attraverso un linguaggio troppo tecnico. Attraverso ogni interazione, Alexa dimostra infatti di essere rispettosa e paziente, tutte componenti fondamentali per costruire un rapporto di fiducia con qualcuno di nuovo. È sempre pronta a rispondere se diciamo “buongiorno” e “come stai?”, e a raccontarci una storia o qualcosa di sé se siamo curiosi di conoscerla meglio. Provate a chiedere: “Alexa, parlami di te”.

Alexa è spiritosa

Alexa rende la nostra vita più semplice, ma anche più divertente! Grazie alla sua indole sempre ironica, è una vera intrattenitrice ed è pronta a raccontarci barzellette, indovinelli ed Easter Egg. Alexa sa cantare e rappare e il suo senso dell’umorismo traspare dai giochi di parole che riesce a fare. É anche autoironica e ci permette di ottenere risposte spassose proprio quando meno ce lo aspettiamo:“Alexa, chi sei?”, “Alexa, dimmi un Easter Egg”, o “Alexa, cosa stai facendo?”, sono i comandi che fanno al caso nostro se vogliamo mettere alla prova il suo carattere più giocoso.

Nessuno spoiler sulle risposte, provare per scoprire!

E adesso che sappiamo chi è davvero Alexa, tocca a noi presentarci: sarà solo contenta di poterci chiamare per nome dal suo Cloud!

Sempre a proposito di Alexa, ricordiamo che per il Prime Day sono in offerta gli Echo Show ed Echo Dot.