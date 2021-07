Alexa diventa sommelier: disponibile la skill per scegliere il vino perfetto

Alexa di Amazon è ora pronta a diventare il vostro sommelier di fiducia. È disponibile da oggi la skill Vino Perfetto che, come suggerisce il nome, è in grado di suggerirvi il vino perfetto per aperitivi, cene tra amici o semplicemente per un pranzo.

Tra i comandi supportati troviamo i seguenti:

“Alexa, apri vino perfetto”

“Alexa, chiedi a vino perfetto di consigliarmi un vino”

“Alexa, chiedi a vino perfetto di suggerirmi un vino per una cena romantica”

Le occasioni supportate sono: Cena romantica, Cena importante, Il pranzo della domenica, Aperitivo con amici, Momenti speciali, Vino per tutti i giorni, Serata film, Vino da regalare, Relax dopo una giornata impegnativa o Tramonto con falò.

Non è tutto, però, perchè è possibile chiedere a Vino Perfetto anche un tipo di vino a seconda di ciò che si mangia. A riguardo, gli abbinamenti disponibili sono Carne rossa, Pesce, Crostacei, Pasta, Dolci, Formaggio, Pizza, Pollo, Agnello, Vegano/Vegetariano o Funghi.

Con Vino Perfetto è anche possibile effettuare l'acquisto di una bottiglia, impostando un prezzo minimo, massimo o un intervallo di prezzo. Tutto ovviamente accedendo ai dettagli del caso attraverso i display degli smart speaker come Echo Show o sull'app Alexa per smartphone.

L'attivazione della skill è ovviamente gratuita e può essere attivata direttamente dal pannello dedicato.