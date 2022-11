Alexa spegne quattro candeline in Italia: i numeri da record dell'assistente di Amazon

Dopo che Alexa si è trasformata in una strega per Halloween, è tempo di festeggiare in casa Amazon. L'assistente vocale infatti spegne quattro candeline in Italia, dove Alexa è diventata una divertente ed insostituibile compagna per milioni di persone.

Complessivamente, sono state generate oltre 17 miliardi di interazioni dal 2018, a fronte di un risparmio di ben 6 milioni di ore solo nel 2022.

“Di questi primi 4 anni, il 2022 è stato il più entusiasmante in termini di crescita: basti pensare che delle oltre 17 miliardi di interazioni effettuate con Alexa dal 2018 ad oggi, ben 8 miliardi sono avvenute solo quest’anno. E sempre nel 2022, secondo l’analisi condotta da GFK insieme a ServicePlan sui Best Brands 2022, Alexa è rientrata nella classifica Best Product dei 10 brand più amati dagli italiani” ha dichiarato Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa in Italia. “A confermare questo successo sono le continue dimostrazioni di affetto da parte degli utenti in tutta Italia, che si affidano quotidianamente ad Alexa per gestire le proprie giornate, dal risveglio sino alla buonanotte, e per divertirsi con musica, ricette, per restare informati o per gestire la smart home.”

I numeri sono davvero impressionanti: solo nel 2022 gli italiani hanno usato Alexa per impostare 800 milioni tra sveglie e timer, 120 milioni di promemoria e 45 milioni di shopping list. Effettuate 28 milioni di chiamate, ma gli italiani fanno affidamento ad Alexa anche per conoscere le previsioni del tempo (135 milioni di richieste solo nel 2022), oppure per chiedere aiuto in cucina dove sono state richieste 8 milioni di ricette (in testa c'è la carbonara, seguita da pancake e tiramisù).

Alexa si è però dimostrata anche una compagna d'intrattenimento: nel 2022 sono state riprodotte 400 milioni di ore di musica: i brani più richiesti sono Farfalle di Sangiovanni, seguito da Dove si balla di Dargen D’amico e Brividi di Mahmood e Blanco.

Il Molise è la regione dove è stata registrata la crescita maggiore di utenti attivi su Alexa nel 2022, con un +56%, mentre sono i campani guidano la classifica di coloro che si affidano ad Alexa per la gestione della casa intelligente con un +62% nella routine rispetto al 2021. Per numero di interazioni la prima provincia è Roma, ma degna di nota è anche la crescita di Argigento.