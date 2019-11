Alexa usata per un caso di omicidio in Florida: è la seconda volta

Gli assistenti vocali diventano sempre più centrali nella vita delle persone, anche grazie alla diffusione che stanno riportando in tutto il mondo. La Polizia di Hallandale Beach, in Florida, ha ottenuto le registrazioni di Alexa per alcune indagini riguardanti un caso di omicidio.

Gli inquirenti hanno infatti ricevuto dal giudice un mandato di ricerca per estrarre le registrazioni dell'Echo Dot in quanto potrebbero contenere delle preziose informazioni per le indagini. Gli investigatori vogliono infatti sapere se l'altoparlante di Amazon ha registrato inavvertitamente tracce audio di un alterco tra Adam Crespo e sua moglie Silvia, che è morta a causa di una ferita al petto.

Adam dal suo caso ha sempre sostenuto che la morte è avvenuta a causa di un incidente domestico, ed i detective intendono sapere se Alexa abbia memorizzato qualche prova a difesa della sua tesi.

Come fatto in passato, Amazon in una dichiarazione rilasciata alla CBS ha sottolineato che non consegna informazioni sui clienti alla Polizia, a meno che non siano in possesso di un ordine "legalmente valido e vincolante", in quanto intende rigettare le richieste "sovradimensionate o altrimenti inadeguate".

E' chiaro che per la Polizia la diffusione degli smart speaker sia manna dal cielo per gli incidenti domestici, in quanto potrebbero incentivare in maniera importante la risoluzione dei casi più delicati. Tuttavia, al momento non vi è alcuna prova che questi effettuino registrazioni continue di ciò che avviene tra le mura domestiche, e bisogna anche tener conto del fatto che gli utenti possono comunque eliminare tutte le registrazioni vocali.