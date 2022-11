Alexa x Halloween: l'assistente vocale di Amazon si trasforma in una streghetta

Poco dopo il lancio del negozio di Halloween su Amazon, il colosso di Seattle ha aggiornato anche Alexa per trasformarla in una streghetta in vista della festa del 31 Ottobre 2022.

I comandi inclusi sono davvero tanti: si parte da "Alexa, quanto manca ad Halloween", per ottenere un conto alla rovescia al prossimo lunedì, ad altre funzionalità esclusive.

Chiedendo "Alexa, dolcetto o scherzetto?", infatti, sarà possibile scoprire tutti i contenuti di Halloween o riprodurre suoni spaventosi per terrorizzare gli ospiti che ci faranno visita a casa. Oppure, si può anche chiedere "Alexa, racconta una barzelletta su Halloween" per rilassare un po' il clima e scoprire battute spassose su vampiri, lupi mannari, mummie, fantasmi ed altri personaggi.

Alexa può anche raccontare una storia di paura ("Alexa, racconta una storia di paura"), si può insomma trasformare in una narratrice con tanto di suoni e colonne sonore in grado di intrattenerci con racconti e avventure paurose.

Se invece si vuole giocare, il comando da pronunciare è "Alexa, giochiamo all'avventura di Halloween", e saremo catapultati in un gioco interattivo in cui l'utente è chiamato a prendere decisioni per scappare dai mostri e portare Alexa in salvo. Con "Alexa, che tipo di mostro sono?" si scoprirà quale terrificante creatura alberga nel nostro "io" più profondo, dopo aver risposto ad alcune domande.

Se siete invece in possesso di una Smart Plug Amazon e volete terrorizzare gli ospiti, basta collegare l'illuminazione casalinga per spaventare amici ed ospiti completamente ignari. Ovviamente, non mancano le ricette: basta chiederglielo e l'assistente proporrà le risposte del caso.