Alexander Hamilton era uno schiavista? Un nuovo studio lo proverebbe

La questione non è chiara: Alexander Hamilton erano uno schiavista o un abolizionista? Molti lo hanno definito, fino ad adesso, "Il padre fondatore dell'abolizionismo". Eppure un nuovo studio proverebbe il contrario. Chi ha ragione, chi ha torto? Proviamo ad inoltrarci in questa complessa discussione e capirne qualcosa in più.

La figura di Alexander Hamilton è certamente ritornata sotto i riflettori con la pubblicazione inedita, su Disney+, del film "Hamilton" - un musical che esordì per la prima volta a Broadway nel 2015 e ispirato alla biografia dello storico Ron Chernow.

Quest'ultimo, come molti altri suoi colleghi, ha portato avanti l'idea, fino ad oggi, che questo controverso personaggio storico fosse un forte sostenitore dell'abolizione della schiavitù, ancora prima che gli Stati Uniti venissero fondati alla fine della rivoluzione americana.

Tuttavia, questa narrazione è stata messa, nuovamente, in discussione dalla recente pubblicazione di un report della studiosa Jessie Serfilippi.

La ricercatrice, lavorando direttamente dentro la villa della famiglia Schuyler (oggi trasformata in un sito storico ad Albany, nello stato di New York), è riuscita a risalire a dei particolari registri contabili, scritti direttamente dalla mano di Hamilton, che lo vedrebbero coinvolto nel traffico di esseri umani.

Lo studio, pubblicato nel periodico "Daily Gazette", ha immediatamente incendiato la discussione pubblica e quella accademica, spaccandole a metà. C'è chi continua a sostenere che il meno-noto padre fondatore fosse un abolizionista fin dalla giovane infanzia e chi, invece, ritiene valido il lavoro di Serfilippi.

Tra i primi si pone Chernow, una delle voci più competenti riguardo questo tema. Per quanto abbia elogiato il duro lavoro della ricercatrice, egli sostiene che nel suo studio abbia volutamente "ignorato tutte le attività abolizioniste che Alexander Hamilton sostenne".

Molti studiosi, che credono nell' "innocenza" di Hamilton, sottolineano anche come egli fosse ben consapevole in quali condizioni gli schiavi erano costretti a lavorare. Il padre fondatore era di origini caraibiche e da bambino era stato sfruttato nelle piantagioni di canna da zucchero.

Annete Gordon-Reed è di un'idea diversa. Supportando l'ipotesi proposta da Serfilippi, la storica sostiene che Hamilton, nel momento in cui si unì alla famiglia Schuyler (all'epoca una delle più importanti ad Albany), costruì la propria immagine pubblica vendendo, comprando e sfruttando gli schiavi.

Ciò, quindi, non lo renderebbe diverso né dal proprio suocero (Philip Schuyler) né dalle più grandi figure della rivoluzione americana, come George Washington, noto anche per i suoi tesi rapporti con le popolazioni native, o Thomas Jefferson.

"Il lavoro di Serfilippi ci ha ricorda ancora una volta l'onnipresente natura dello schiavismo nel periodo coloniale e nella prima repubblica americana" ha affermato Gordon-Reed.