Alfa, Foxtrot e Zulu: perché si usano questi nomi durante le battaglie?

Nelle scene d'azione dei film di guerra, spesso ci imbattiamo in dialoghi criptici che fanno da ponte tra due interlocutori nel bel mezzo di una battaglia: una voce si fa strada attraverso lo statico di una radio, "Alfa Bravo, qui Foxtrot Victor. Comunicate la vostra posizione". Cosa significano questi termini? Oggi vogliamo spiegarvelo.

Queste non sono semplici parole, ma le chiavi di un codice: l'alfabeto fonetico, un sistema dove a ogni lettera corrisponde una parola intera, strumento indispensabile per trasmettere messaggi dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Ma da dove nasce questa necessità? Nel tumulto del campo di battaglia, tra lo sferragliare delle armi e le comunicazioni incrociate, immaginate di dover trasmettere un messaggio chiaro e inequivocabile. Questo è il cuore pulsante dell'alfabeto fonetico, nato dall'esigenza di garantire comunicazioni audio limpide e prive di ambiguità.

La genesi di questo sistema risale agli anni '20, quando l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni introdusse il primo alfabeto fonetico, utilizzando nomi geografici per identificare le lettere. La seconda guerra mondiale vide l'evoluzione in "Able Baker", adottato dalle forze armate statunitensi e britanniche, una soluzione meno centrata sull'inglese e più accessibile a livello internazionale.

Nel 1956, i paesi della NATO abbracciarono un alfabeto unificato, che con poche modifiche è quello ancora in uso oggi, da "Alfa" a "Zulu". Ogni termine, da "Alfa" (AL-FAH) a "Zulu" (ZOO-LOO), è scelto per la sua chiarezza acustica e la facilità di pronuncia in diverse lingue, rendendo l'alfabeto fonetico un pilastro nelle comunicazioni dove l'errore non è un'opzione.

A proposito, sapete che inizialmente l'alfabeto inglese aveva 26 lettere?

